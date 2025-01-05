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Yaşam
Hollanda'da Tanık Olduğu Refakatçi Sistemini Şaşkınlıkla Anlatan Bir Türk

Hollanda'da Tanık Olduğu Refakatçi Sistemini Şaşkınlıkla Anlatan Bir Türk

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 15:36

Bütün ülkelerde sağlık sistemi farklı işliyor biliyorsunuz ki. Yurt dışında, özellikle de Avrupa'da kolay kolay ilaç yazılmadığını, 40 derece ateşin normal olarak kabul edildiğini duymuşsunuzdur. Hastaneye gitmek ve ilaç yazdırmak Türkiye'deki kadar kolay değil. Bu kez bir Türk, Hollanda'da tanık olduğu refakatçilik sistemini anlattı.

Görünen o ki Hollanda ve Türkiye arasında bariz farklar var. 👇🏻

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Sağlık sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Sağlık sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Yurt dışında insanların hastaneye bizler kadar sık gitmediğini, ilaç yazdırmanın ise bizdeki kadar kolay olmadığını duymuşsunuzdur. 

Peki refakatçi sistemi nasıl işliyor?

Bir Türk, oğlunun Hollanda'da çapraz bağ ameliyatı olduğunu anlatarak tanık olduğu refakatçi sistemini paylaştı.

Bir Türk, oğlunun Hollanda'da çapraz bağ ameliyatı olduğunu anlatarak tanık olduğu refakatçi sistemini paylaştı.
twitter.com

Kullanıcı, hemşirenin refakatçiye gerek olmadığını, her şeyi kendilerinin halledeceğini söylediğini aktardı.

Tabii Türk ebeveyni bu, durur mu, durmaz. Oğlunun yanında kalmaya karar verdi.

Tabii Türk ebeveyni bu, durur mu, durmaz. Oğlunun yanında kalmaya karar verdi.

Paylaşımın devamında yer alan ifadeler ise şu şekilde;

'Eşime doğru mu anladım, yanlış mı diye sordum. Burada hasta başında Biz kalmayız, hemşireler halleder zaten her şeyi dedi. Önceden duydum ama ayağa kalkamayacağı için belki kalmamız şarttır diye düşündüm. Hasta bakıcı (kat personeli) diye bir görevli yok, istersen gece sen kalabiliyorsun.'

"Uyumak istediğinizde düğmeye basın, ben gelir yatağı hazırlarım” dedi.

"Uyumak istediğinizde düğmeye basın, ben gelir yatağı hazırlarım” dedi.

Dikkatinizi çekelim, yatak hastaya değil refakatçiye hazırlanıyor. Hikaye şu şekilde devam ediyor;

'Kendim açmaya çalıştım, fotoğraftaki gibi açabildim. Sonrasını zorlamak istemedim. Düğmeye bastım, hemşire geldi. Güler yüzle, okul öncesi öğretmeni edasıyla geldi. Düğmeye neden bastın felan yok. Utana sıkıla kusura bakmayın tam açamadım deyince, size söyledim, ben yapardım ama çok yaklaşmışsınız dedi, çarşafı, yorganı hazırlayıp bana “teşekkür edip” çıktı.'

Ayrıca hastanelerde robot asistan Emi sizi karşılıyor.

Ayrıca hastanelerde robot asistan Emi sizi karşılıyor.
twitter.com
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Gelelim işin yemek boyutuna...

Gelelim işin yemek boyutuna...

'Önce içecek için bir görevli geldi. Sonra yemek için başka bir görevli. Kahvaltıda yoğurt ve tahıl yiyeceği istedik. Öğlen yemekler ve etlerle ilgili tekrar gelip bilgi verdiler. Benim gibi etle zaten pek arası yok, balık istedi. Çay kahve zaten ortak alanda sınırsız.'

"Daha sonra fizyoterapist geldi...Ayakkabısını o giydirdi ve tek tek tarif etti."

"Daha sonra fizyoterapist geldi...Ayakkabısını o giydirdi ve tek tek tarif etti."

'Nasıl merdiven inmesi ve çıkması gerektiğini anlattı. Sonra yürüttü...Sorularımız biraz fazlaydı ama sabırla cevapladı :))'

" Hız ve teşhis açısından Türkiye gerçekten çok hızlı. Donanımlı doktorlar var. Buradaki doktorlar da iyi elbette ama örneğin; elinizi kolunuzu sallayarak hastaneye gidemiyorsunuz. Acil olmanın bile şartı var."

" Hız ve teşhis açısından Türkiye gerçekten çok hızlı. Donanımlı doktorlar var. Buradaki doktorlar da iyi elbette ama örneğin; elinizi kolunuzu sallayarak hastaneye gidemiyorsunuz. Acil olmanın bile şartı var."

'İş yükü ve şartlardan dolayı doktorlar ve hemşireler mesleki açıdan mutlular.'

Peki böyle bir sistem Türkiye'ye gelmeli mi, gelebilir mi?

Peki böyle bir sistem Türkiye'ye gelmeli mi, gelebilir mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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