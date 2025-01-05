Hollanda'da Tanık Olduğu Refakatçi Sistemini Şaşkınlıkla Anlatan Bir Türk

Bütün ülkelerde sağlık sistemi farklı işliyor biliyorsunuz ki. Yurt dışında, özellikle de Avrupa'da kolay kolay ilaç yazılmadığını, 40 derece ateşin normal olarak kabul edildiğini duymuşsunuzdur. Hastaneye gitmek ve ilaç yazdırmak Türkiye'deki kadar kolay değil. Bu kez bir Türk, Hollanda'da tanık olduğu refakatçilik sistemini anlattı.

Görünen o ki Hollanda ve Türkiye arasında bariz farklar var. 👇🏻