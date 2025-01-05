Hollanda'da Tanık Olduğu Refakatçi Sistemini Şaşkınlıkla Anlatan Bir Türk
Hollanda'da Tanık Olduğu Refakatçi Sistemini Şaşkınlıkla Anlatan Bir Türk
Bütün ülkelerde sağlık sistemi farklı işliyor biliyorsunuz ki. Yurt dışında, özellikle de Avrupa'da kolay kolay ilaç yazılmadığını, 40 derece ateşin normal olarak kabul edildiğini duymuşsunuzdur. Hastaneye gitmek ve ilaç yazdırmak Türkiye'deki kadar kolay değil. Bu kez bir Türk, Hollanda'da tanık olduğu refakatçilik sistemini anlattı.
Görünen o ki Hollanda ve Türkiye arasında bariz farklar var. 👇🏻
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Sağlık sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.
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Bir Türk, oğlunun Hollanda'da çapraz bağ ameliyatı olduğunu anlatarak tanık olduğu refakatçi sistemini paylaştı.
Tabii Türk ebeveyni bu, durur mu, durmaz. Oğlunun yanında kalmaya karar verdi.
"Uyumak istediğinizde düğmeye basın, ben gelir yatağı hazırlarım” dedi.
Ayrıca hastanelerde robot asistan Emi sizi karşılıyor.
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Gelelim işin yemek boyutuna...
"Daha sonra fizyoterapist geldi...Ayakkabısını o giydirdi ve tek tek tarif etti."
" Hız ve teşhis açısından Türkiye gerçekten çok hızlı. Donanımlı doktorlar var. Buradaki doktorlar da iyi elbette ama örneğin; elinizi kolunuzu sallayarak hastaneye gidemiyorsunuz. Acil olmanın bile şartı var."
Peki böyle bir sistem Türkiye'ye gelmeli mi, gelebilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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