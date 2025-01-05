Gençler Üniversite Okumak İstemiyor mu? Özgür Demirtaş'ın 'Kötü Üniversite' Açıklamasına Bir Doktordan Yanıt

Türkiye'de, Ocak 2024 itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Liseden mezun olan birçok öğrenci, üniversite eğitimi alıyor. Fakat pek çok kişi de eğitimini aldığı alanda devam etmek yerine farklı iş kollarına atılıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin sayısı ve saygınlığı sık sık da tartışma konusu oluyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öğrencilere tavsiyede bulunarak 'kötü bir üniversiteye gideceğiniz üniversiteye gitmeyin' dedi. 👇🏻