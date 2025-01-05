Gençler Üniversite Okumak İstemiyor mu? Özgür Demirtaş'ın 'Kötü Üniversite' Açıklamasına Bir Doktordan Yanıt
Gençler Üniversite Okumak İstemiyor mu? Özgür Demirtaş'ın 'Kötü Üniversite' Açıklamasına Bir Doktordan Yanıt
Türkiye'de, Ocak 2024 itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Liseden mezun olan birçok öğrenci, üniversite eğitimi alıyor. Fakat pek çok kişi de eğitimini aldığı alanda devam etmek yerine farklı iş kollarına atılıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin sayısı ve saygınlığı sık sık da tartışma konusu oluyor.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öğrencilere tavsiyede bulunarak 'kötü bir üniversiteye gideceğiniz üniversiteye gitmeyin' dedi. 👇🏻
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Boğaziçi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu konuya parmak basarak öğrencilere "kötü bir üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulundu.
Bir doktor, Meram Fen lisesi mezunu öğrencinin üniversiteye gitmeye ikna olmadığını anlattı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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