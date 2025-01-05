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Gençler Üniversite Okumak İstemiyor mu? Özgür Demirtaş'ın 'Kötü Üniversite' Açıklamasına Bir Doktordan Yanıt

Gençler Üniversite Okumak İstemiyor mu? Özgür Demirtaş'ın 'Kötü Üniversite' Açıklamasına Bir Doktordan Yanıt

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 13:46

Türkiye'de, Ocak 2024 itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Liseden mezun olan birçok öğrenci, üniversite eğitimi alıyor. Fakat pek çok kişi de eğitimini aldığı alanda devam etmek yerine farklı iş kollarına atılıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin sayısı ve saygınlığı sık sık da tartışma konusu oluyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öğrencilere tavsiyede bulunarak 'kötü bir üniversiteye gideceğiniz üniversiteye gitmeyin' dedi. 👇🏻

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Boğaziçi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri.

Boğaziçi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri.

Toplam 209 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, bu üniversitelerin pek çoğunun verdiği eğitim ise tartışmalı. Her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor, pek çoğu da eğitimini aldığı alanda işine devam edemiyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu konuya parmak basarak öğrencilere "kötü bir üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu konuya parmak basarak öğrencilere "kötü bir üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulundu.
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Bir doktor, Meram Fen lisesi mezunu öğrencinin üniversiteye gitmeye ikna olmadığını anlattı;

Bir doktor, Meram Fen lisesi mezunu öğrencinin üniversiteye gitmeye ikna olmadığını anlattı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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