Yunanistan'da Yol Kenarındaki Bu Küçük Kiliselerin Anlamı Ne? Hikayesi Çok Acı!
Yunanistan'da Yol Kenarındaki Bu Küçük Kiliselerin Anlamı Ne? Hikayesi Çok Acı!
Yunanistan'a yolunuz düşmüşse mutlaka yol kenarlarında bu küçük kiliseleri görmüşsünüzdür. Bu minik kiliseler başta sevimli bir detay gibi görünebilir. Ama bu arkasında aslında oldukça duygusal ve trajik bir hikaye yatıyor. Trafik kazalarının acı hatıralarını yaşatan bu anıtlar aynı zamanda Tanrı’ya sunulan şükranların da bir simgesi. Her biri kaybedilen bir canı, atlatılan bir tehlikeyi ya da edilen bir adağı temsil ediyor. Balkan ülkelerinde de rastlanabilen bu geleneğin kökeni Ortodoks inancına dayanıyor.
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Yunanistan'a gitmişseniz sık sık karşınıza çıkan bu minik kiliselerin varlığını sorgulamışsınızdır. Aslında bu kiliseler estetik bir tercih değil bir hatıra ve uyarı niteliğinde.
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Yunanistan yollarında sıkça dikkat çeken bu küçük kiliseler kazaların yaşandığı yerlerde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için yakınları tarafından yapılıyor.
Kuş evi boyutundaki bu anıtların içinde genellikle İncil, İsa figürü, bir mum, haç ve bazen de ölen kişinin adı, fotoğrafı ve ölüm tarihi yer alıyor.
Ortodoks inancına göre ruhun olayın gerçekleştiği yerde kaldığı düşüncesiyle yapılan bu yapılar bir tür manevi rampa işlevi de görüyor; onları gören sürücüler yavaşlayarak dikkatli olma gereği hissediyor.
Ancak bu minik kiliseler yalnızca kaybedilen sevdiklerin anısını yaşatmak için yapılmıyor. Büyük bir kazadan sağ kurtulanlar ya da bir tehlikeyi atlattıklarına inanan kişiler de Tanrı’ya şükranlarını sunmak için bu yapıları dikiyor.
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Balkan coğrafyasına özgü olan bu gelenek insanların hem acısını hem de inancını anlatıyor. Yunanistan yollarında bu yapıların her biri sessiz bir hikaye fısıldıyor: kaybedilenler, kurtulanlar ve minnetle edilen dualar…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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