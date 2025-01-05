Yunanistan'da Yol Kenarındaki Bu Küçük Kiliselerin Anlamı Ne? Hikayesi Çok Acı!

Yunanistan'a yolunuz düşmüşse mutlaka yol kenarlarında bu küçük kiliseleri görmüşsünüzdür. Bu minik kiliseler başta sevimli bir detay gibi görünebilir. Ama bu arkasında aslında oldukça duygusal ve trajik bir hikaye yatıyor. Trafik kazalarının acı hatıralarını yaşatan bu anıtlar aynı zamanda Tanrı’ya sunulan şükranların da bir simgesi. Her biri kaybedilen bir canı, atlatılan bir tehlikeyi ya da edilen bir adağı temsil ediyor. Balkan ülkelerinde de rastlanabilen bu geleneğin kökeni Ortodoks inancına dayanıyor.