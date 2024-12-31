Türkmenistan'da Tüm Arabaların Neden Beyaz Olduğunu Öğrendiğinizde Sinir Küpüne Dönebilirsiniz!
Türkmenistan'da Tüm Arabaların Neden Beyaz Olduğunu Öğrendiğinizde Sinir Küpüne Dönebilirsiniz!
Türkmenistan’da 2018 yılında alınan ilginç bir karar tüm dünyayı şaşırttı. Yalnızca beyaz arabaların kullanılmasına izin verildi, renkli araçlar yasaklandı. Peki bu kararın arkadasındaki neden ne olabilir? Cevabı daha şaşırtıcı!
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Türkmenistan’a gittiyseniz yollarda sadece beyaz arabaların olduğunu hemen fark edersiniz. Tek bir tane bile renkli araca izin verilmiyor. Peki ama neden?
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2018 yılında alınan karar hem ülkede hem de dünyada geniş yankı uyandırdı. Artık yalnızca beyaz renkli araçların kullanılmasına izin verilmeye başlandı. Başkent Aşkabat’tan başlayan uygulama kısa sürede tüm ülkeye yayıldı.
O dönem renkli araçlar toplatılırken vatandaşlar ise mevcut araçlarını beyaza boyatmak zorunda kaldı. Bu ilginç yasağın arkasında ise dönemin Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un beyaz renge olan hayranlığı bulunuyor.
Berdimuhamedov beyaz rengi şans ve saflıkla ilişkilendiriyor diğer renklerin ise kötü enerji getirdiğine inanıyormuş. Daha önce Saparmurat Türkmenbaşı’nın gün ve ay isimlerini değiştirdiği gibi Berdimuhamedov da kendine özgü uygulamalarıyla dikkat çekmek istemiş.
Tabii tahmin edersiniz ki alınan bu karar halk için büyük bir ekonomik yük oluşturmuş. Vatandaşın neredeyse bir yıllık maaşı boyama masrafına gitmiş. Ülkede beyaz boya talebi hızla artmış ve fiyatlar tavan yapmış.
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Şehirde beyaz boya kıtlığı baş gösterince de Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen boyaların fiyatları da neredeyse iki katına çıkmış. Boyama işlemleri uzun sürdüğü için özellikle taksiciler işlerini kaybetme tehlikesiyle karşılaşmış.
Hatta ülkede beyazdan başka renkte araç kabul edilmediği için Türkiye'den ısmarlanan TOGG'lar bile beyaz renkte gönderilmişti. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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