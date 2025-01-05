Sosyal Medyada Viral Olan 'Kalp Çizme' Akımında Bir Kadının Verdiği Tepki Tartışılıyor
Sosyal Medyada Viral Olan 'Kalp Çizme' Akımında Bir Kadının Verdiği Tepki Tartışılıyor
Bir içerik üreticisi, yurt dışında viral olan 'kalp çizme' akımını ülkemizde denemeye karar verdi. İçerik üreticisi Ali Muhsin Atam, metrodaki yolcuların camlarına kalp çizerek verdikleri tepkiyi kayıt altına aldı. Yolcular, içten bir gülümsemeyle ne kadar mutlu olduklarını gösterdi.
Bir kadın ise kendisine kalp çizen kişiye evli olduğunu söylemek için yüzüğünü gösterdi.
Kadının nazik tepkisi ise sosyal medyada farklı yorumlandı, tartışmalara neden oldu.
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Ali Muhsin Atam isimli içerik üreticisi, yurt dışında viral olan 'kalp çizme' akımını ülkemizde deneme kararı aldı.
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Akımı denediği bir kadın ise önce gülümsedi, ardından yüzüğünü gösterdi.
O anlar kameraya böyle yansıdı;
Peki bu videoya nasıl yorumlar yapıldı dersiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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