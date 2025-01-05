Sosyal Medyada Viral Olan 'Kalp Çizme' Akımında Bir Kadının Verdiği Tepki Tartışılıyor

Bir içerik üreticisi, yurt dışında viral olan 'kalp çizme' akımını ülkemizde denemeye karar verdi. İçerik üreticisi Ali Muhsin Atam, metrodaki yolcuların camlarına kalp çizerek verdikleri tepkiyi kayıt altına aldı. Yolcular, içten bir gülümsemeyle ne kadar mutlu olduklarını gösterdi.

Bir kadın ise kendisine kalp çizen kişiye evli olduğunu söylemek için yüzüğünü gösterdi.

Kadının nazik tepkisi ise sosyal medyada farklı yorumlandı, tartışmalara neden oldu.