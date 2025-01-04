İkinci Dünya Savaşı Olduğunda 32 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti
İkinci Dünya Savaşı Olduğunda 32 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti
‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japonya’da yaşayan Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. Japonya’nın Ashiya kentinde yaşayan Itooka, geçen sene Maria Branyas’ın ölümünün ardından ‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanını elde etmişti.
Itooka’nın ölümünün ardından bu unvan Brezilyalı rehine Inan Canabarro Lucas’a geçti. Lucas, şu anda 116 yaşında.
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Japonya’nın Ashiya kentine yaşayan Tomiko Itooka, dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmişti. Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.
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Itooka, geçen yıl yaşamını yitiren 117 yaşındaki Maria Branyas’ın ölümünün ardından bu unvanı elde etmişti.
Şimdi ise dünyanın en yaşlı insanı Brezilya’da yaşayan rahibe Inah Canabarro Lucas oldu. Inah şu anda 116 yaşında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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