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İkinci Dünya Savaşı Olduğunda 32 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti

İkinci Dünya Savaşı Olduğunda 32 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 16:25

‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japonya’da yaşayan Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.  Japonya’nın Ashiya kentinde yaşayan Itooka, geçen sene Maria Branyas’ın ölümünün ardından ‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanını elde etmişti. 

Itooka’nın ölümünün ardından bu unvan Brezilyalı rehine Inan Canabarro Lucas’a geçti. Lucas, şu anda 116 yaşında.

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Japonya’nın Ashiya kentine yaşayan Tomiko Itooka, dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmişti. Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya’nın Ashiya kentine yaşayan Tomiko Itooka, dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmişti. Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.

Itooka, geçen yıl yaşamını yitiren 117 yaşındaki Maria Branyas’ın ölümünün ardından bu unvanı elde etmişti.

Itooka, geçen yıl yaşamını yitiren 117 yaşındaki Maria Branyas’ın ölümünün ardından bu unvanı elde etmişti.

Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı’na katıldığında 32 yaşındaydı. 4 çocuğu bulunan Tomiko’nun eşi 1979 yılında vefat etmişti.

Şimdi ise dünyanın en yaşlı insanı Brezilya’da yaşayan rahibe Inah Canabarro Lucas oldu. Inah şu anda 116 yaşında.

Şimdi ise dünyanın en yaşlı insanı Brezilya’da yaşayan rahibe Inah Canabarro Lucas oldu. Inah şu anda 116 yaşında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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