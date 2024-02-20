İlk 2018'de Mısır'da Buluştular: Dünyanın En Uzun Adamı ve En Kısa Kadını Bu Sefer de Kaliforniya'da!
İlk 2018'de Mısır'da Buluştular: Dünyanın En Uzun Adamı ve En Kısa Kadını Bu Sefer de Kaliforniya'da!
Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi. İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.
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Dünyanın en uzun adamıyla, en kısa kadını buluştu. Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya gelen ikili eğlenceli anlar yaşadı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.
Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltı sonrası çektirdikleri fotoğraflar ile herkesi mutlu ettiler.
Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.
İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.
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Bugüne kadar 128 ülkeye 500'den fazla seyahatte bulunan Kösen, dünyada ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.
Sultan Kösen verdiği bir röportajda, "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söylemişti.
Dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." demişti.
Bugüne kadar 128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen şunları söylemişti: "Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın."
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