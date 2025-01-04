Beden Dili Uzmanı Anlatıyor: Birinin Yalan Söylediğini Konuşma Sırasında Nasıl Anlarsınız?

Yüz yüze bir konuşma sırasında karşınızdaki kişinin doğruyu mu yoksa yalanı mı söylediğini anlamak bazen zor olabilir. Ancak bazı ipuçları, gerçeği gözler önüne seriyor. Beden dili uzmanı Adrianne Carter, yalan söyleyen birini tespit etmenin aslında sandığınızdan daha basit olduğunu söylüyor. Peki ama nasıl? Gelin bakalım!