CV'sini Donut Kutusuna Saklayıp Kurye Kılığına Giren Adamın Dahiyane Planı

İş aramak günümüzde hiç kolay değil, özellikle de rekabetin yüksek olduğu sektörlerde. Bazı adaylar, kalabalıktan sıyrılmak için yaratıcılıkta sınırları zorluyor. Lukas Yla da onlardan biri. CV'sini sıradan bir belge yerine bir kutu donut içinde sunarak dikkat çekti. Üstelik kendini bir kurye gibi göstererek kutuları bizzat teslim etti. İşte detaylar!