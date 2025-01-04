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Yaşam
CV'sini Donut Kutusuna Saklayıp Kurye Kılığına Giren Adamın Dahiyane Planı

CV'sini Donut Kutusuna Saklayıp Kurye Kılığına Giren Adamın Dahiyane Planı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 12:30

İş aramak günümüzde hiç kolay değil, özellikle de rekabetin yüksek olduğu sektörlerde. Bazı adaylar, kalabalıktan sıyrılmak için yaratıcılıkta sınırları zorluyor. Lukas Yla da onlardan biri. CV'sini sıradan bir belge yerine bir kutu donut içinde sunarak dikkat çekti. Üstelik kendini bir kurye gibi göstererek kutuları bizzat teslim etti. İşte detaylar!

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2016 yılında Litvanya'dan San Francisco'ya taşınan pazarlama uzmanı Lukas Yla, teknoloji dünyasında bir kariyer yapmak istiyordu. Ancak Silikon Vadisi gibi rekabetin zirvede olduğu bir yerde iş bulmak, sanıldığı kadar kolay değildi.

2016 yılında Litvanya'dan San Francisco'ya taşınan pazarlama uzmanı Lukas Yla, teknoloji dünyasında bir kariyer yapmak istiyordu. Ancak Silikon Vadisi gibi rekabetin zirvede olduğu bir yerde iş bulmak, sanıldığı kadar kolay değildi.

Yla, sıradan bir CV'nin onu hedeflediği şirketlerin masasına ulaştıramayacağını fark etti ve cesur bir plan yaptı. Taze donut kutuları satın aldı ve içine CV'sini yerleştirdi!

Yla, sıradan bir CV'nin onu hedeflediği şirketlerin masasına ulaştıramayacağını fark etti ve cesur bir plan yaptı. Taze donut kutuları satın aldı ve içine CV'sini yerleştirdi!

Üstelik kendini bir Postmates kuryesi (ABD’de Getir gibi hizmetler sunan bir platform) gibi göstererek bu kutuları doğru kişilere teslim etti.

Üstelik kendini bir Postmates kuryesi (ABD’de Getir gibi hizmetler sunan bir platform) gibi göstererek bu kutuları doğru kişilere teslim etti.

Kutuların içine iliştirdiği not ise oldukça yaratıcıydı: 

'Çoğu CV çöpe gider. Benimki ise midenize.'

Yla, 50 şirkete donut kutuları teslim etti ve bu teslimatlar ona yaklaşık 10 iş görüşmesi sağladı. Kendisini bir marka gibi konumlandıran Yla, yaptığı SWOT analizi sayesinde zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek bu pazarlama hamlesini kusursuz hale getirdi.

Yla, 50 şirkete donut kutuları teslim etti ve bu teslimatlar ona yaklaşık 10 iş görüşmesi sağladı. Kendisini bir marka gibi konumlandıran Yla, yaptığı SWOT analizi sayesinde zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek bu pazarlama hamlesini kusursuz hale getirdi.

Yla’nın donut kutulu CV planı, ilk aşamada ona bazı görüşmeler kazandırdı. Ancak bazı işverenler, ABD pazarlama kültüründe zorlanabileceğini düşünüyordu.

Yla’nın donut kutulu CV planı, ilk aşamada ona bazı görüşmeler kazandırdı. Ancak bazı işverenler, ABD pazarlama kültüründe zorlanabileceğini düşünüyordu.

Bunun üzerine Lukas hikayesini viral hale getirdi ve Forbes'un '30 Under 30' (30 Yaş Altı 30 Başarılı Kişi) listesinde kendine yer buldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Muhammed Göktaş

Pazarlama işte budur. Aynı telefonu %00.1 büyütüp satmak değildir