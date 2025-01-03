Apple Mağazalarındaki Tüm Dizüstü Bilgisayar Ekranları Neden Aynı Açıda Duruyor? Sebebi "Vay Be" Dedirtecek!
Apple Mağazalarındaki Tüm Dizüstü Bilgisayar Ekranları Neden Aynı Açıda Duruyor? Sebebi "Vay Be" Dedirtecek!
Apple mağazalarına her girdiğinizde farkında olmadan birçok detaya şahit oluyorsunuz. Masaların düzeni, cihazların yerleşimi ve özellikle MacBook'ların ekran açısı... Evet, o ekranların açısı öyle rastgele ayarlanmıyor. Her sabah çalışanlar özel bir uygulama kullanarak bu açıyı ayarlıyorlar. Peki neden? Arkasında çok büyük bir satış stratejisi yatıyor!
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Apple çalışanları, mağaza açılmadan önce tüm MacBook'ların ekran açılarını özel bir eğim kullanarak ayarlıyorlar. Peki açı neden bu kadar önemli?
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Görünüşte estetik bir tercih gibi durabilir ancak Apple'ın amacı çok daha akıllıca: müşterilerin ekranı kendi ideal açılarına getirmelerini sağlamak!
Evet, Apple'ın asıl hedefi sizin bilgisayara dokunmanızı sağlamak. Çünkü bir cihaza dokunmak, onu kullanmak ve keşfetmek, satın alma ihtimalinizi büyük ölçüde artırıyor.
Apple, mağaza deneyimini bir "sahiplik hissi" üzerine kuruyor. Mağazada tüm cihazlar internete bağlı, uygulamalar yüklü ve keşfetmeniz için tamamen hazır.
İstediğiniz uygulamayı deneyebilir, istediğiniz web sitesine girebilir, hatta bir MacBook üzerinde oyun bile oynayabilirsiniz.
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Çalışanlar bile bu stratejinin bir parçası. Eğitim sırasında çalışanlara cihazlara dokunmamaları, onun yerine müşteriyi yönlendirerek çözümü bulmalarını sağlamaları öğretiliyor.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2001'de ilk Apple Store'u tanıtırken, mağazadaki tüm bilgisayarların internete bağlı olduğunu ve müşterilerin diledikleri gibi kullanabileceklerini söylemişti. Bu prensip, bugünkü mağaza deneyiminin de temel taşlarından biri.
Apple, müşteriyle ürün arasında doğrudan bir bağ kurmayı başarmış durumda. Çocuklar bir iPad'de oyun oynarken, yetişkinler bir MacBook'un performansını deneyimleyebilir. Üstelik tüm bunları yaparken kimse sizi acele ettirmez ya da satın alma baskısı uygulamaz.
Bir dahaki sefere bir Apple mağazasına girdiğinizde, MacBook'ların ekran açısına dikkatlice bakın. O küçük ama dahiyane detayın arkasında, müşteriyi ürüne dokundurarak bir sahiplik hissi yaratma stratejisi yatıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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