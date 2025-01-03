Apple Mağazalarındaki Tüm Dizüstü Bilgisayar Ekranları Neden Aynı Açıda Duruyor? Sebebi "Vay Be" Dedirtecek!

Apple mağazalarına her girdiğinizde farkında olmadan birçok detaya şahit oluyorsunuz. Masaların düzeni, cihazların yerleşimi ve özellikle MacBook'ların ekran açısı... Evet, o ekranların açısı öyle rastgele ayarlanmıyor. Her sabah çalışanlar özel bir uygulama kullanarak bu açıyı ayarlıyorlar. Peki neden? Arkasında çok büyük bir satış stratejisi yatıyor!