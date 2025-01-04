onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kullandığı Tampon Yüzünden İki Bacağını Kaybeden Kadın Tamponun Tehlikelerini Göz Önüne Serdi

Kullandığı Tampon Yüzünden İki Bacağını Kaybeden Kadın Tamponun Tehlikelerini Göz Önüne Serdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 14:21

Bir tampon, hayatınızı altüst edebilir mi? Lauren Wasser'ın hikayesi, bu sorunun cevabını acı bir şekilde veriyor. 24 yaşında ölümle burun buruna geldi. İki bacağını kaybetti ve hayatı tamamen değişti. Şimdi, bu konuda farkındalık yaratmak için mücadele ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lauren Wasser, 2012 yılında regl dönemindeyken tampon kullanıyordu. Tamponunu her dört saatte bir değiştirdiği halde, yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar yaşamaya başladı.

Lauren Wasser, 2012 yılında regl dönemindeyken tampon kullanıyordu. Tamponunu her dört saatte bir değiştirdiği halde, yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar yaşamaya başladı.

Bir gün, Lauren baygın halde odasında bulundu. Hastaneye kaldırıldığında, organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlike içindeydi ve doktorlar hayatta kalma şansının yalnızca yüzde bir olduğunu ailesine bildirdi.

Bir gün, Lauren baygın halde odasında bulundu. Hastaneye kaldırıldığında, organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlike içindeydi ve doktorlar hayatta kalma şansının yalnızca yüzde bir olduğunu ailesine bildirdi.

Toksik Şok Sendromu (TSS,) nadir ancak ölümcül olabilecek bir enfeksiyon durumudur. Tampon kullanımına bağlı olarak, bakteriler vücutta hızla yayılıp ciddi sonuçlara yol açabilir.

Toksik Şok Sendromu (TSS,) nadir ancak ölümcül olabilecek bir enfeksiyon durumudur. Tampon kullanımına bağlı olarak, bakteriler vücutta hızla yayılıp ciddi sonuçlara yol açabilir.

Lauren’in iki kalp durması geçirmesine ve kangren sebebiyle bacaklarını kaybetmesine neden olan da buydu.

Lauren’in iki kalp durması geçirmesine ve kangren sebebiyle bacaklarını kaybetmesine neden olan da buydu.

Lauren, yaşadığı zorlu sürece rağmen pes etmedi. Önce sağ bacağını, daha sonra dayanılmaz acılar nedeniyle sol bacağını kaybetti. Ancak bu kayıplar onu, kadınların sağlığı için daha güvenli ürünler talep etme konusunda harekete geçirdi.

Lauren, yaşadığı zorlu sürece rağmen pes etmedi. Önce sağ bacağını, daha sonra dayanılmaz acılar nedeniyle sol bacağını kaybetti. Ancak bu kayıplar onu, kadınların sağlığı için daha güvenli ürünler talep etme konusunda harekete geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lauren, şu sözleriyle tepkisini dile getiriyor: "Eğer erkeklerin üreme organları böyle bir riskle karşı karşıya olsaydı, bu durum asla göz ardı edilmezdi. Kadınlar her ay buna maruz kalmak zorunda kalıyor, bu ürünlerin daha güvenli olması için savaşmamız gerek."

Lauren, şu sözleriyle tepkisini dile getiriyor: "Eğer erkeklerin üreme organları böyle bir riskle karşı karşıya olsaydı, bu durum asla göz ardı edilmezdi. Kadınlar her ay buna maruz kalmak zorunda kalıyor, bu ürünlerin daha güvenli olması için savaşmamız gerek."

Uzmanlar, tampon kullanımında şu önlemlere dikkat edilmesini öneriyor:

Uzmanlar, tampon kullanımında şu önlemlere dikkat edilmesini öneriyor:

  • Tamponları en az dört saatte bir değiştirin.

  • Süper emici tamponlardan kaçının.

  • Ellerinizi tampon kullanmadan önce ve sonra mutlaka yıkayın.

  • Regl döneminin hafif geçtiği günlerde ped kullanmayı tercih edin.

Peki epey güvenilir bulunan tamponların başka ne gibi zararları var? Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, 14 farklı markadan alınan 24 tampon incelendi.

Peki epey güvenilir bulunan tamponların başka ne gibi zararları var? Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, 14 farklı markadan alınan 24 tampon incelendi.
www.mdanderson.org

Bu tamponlar 180 dereceye kadar ısıtıldı ve nitrik asit kullanılarak ağır metallerin varlığı test edildi. Sonuçlar, her tamponda kurşun, arsenik ve kadmiyum dahil 16 farklı ağır metalin izlerine rastlandığını gösterdi.

Bu tamponlar 180 dereceye kadar ısıtıldı ve nitrik asit kullanılarak ağır metallerin varlığı test edildi. Sonuçlar, her tamponda kurşun, arsenik ve kadmiyum dahil 16 farklı ağır metalin izlerine rastlandığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu metallerin pamuk bitkisinin topraktan emilimi sırasında tamponlara geçmiş olabileceğini veya üretim sırasında eklendiğini düşünüyor.

Araştırmacılar, bu metallerin pamuk bitkisinin topraktan emilimi sırasında tamponlara geçmiş olabileceğini veya üretim sırasında eklendiğini düşünüyor.

Araştırmada elde edilen sonuçlar, tamponlardaki ağır metallerin vücut tarafından emilip emilemeyeceği konusunda kesin bir sonuca ulaşmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tamponlar, emilim için tasarlanmış ürünlerdir yani içeriklerini dışarıya salmaları beklenmez. Ayrıca vücudumuzda tamponların test edildiği gibi aşırı ısınma veya nitrik asit gibi koşullar oluşmaz.

Tamponlar, emilim için tasarlanmış ürünlerdir yani içeriklerini dışarıya salmaları beklenmez. Ayrıca vücudumuzda tamponların test edildiği gibi aşırı ısınma veya nitrik asit gibi koşullar oluşmaz.

Eğer tampon kullanmaktan endişe duyuyorsanız, alternatif regl ürünlerini düşünebilirsiniz:

Eğer tampon kullanmaktan endişe duyuyorsanız, alternatif regl ürünlerini düşünebilirsiniz:

  • Pedler

  • Regl kapları

  • Regl külodu

Ancak doğal olduğu iddia edilen ürünlerin her zaman daha güvenli olmadığını unutmayın. Araştırmaya göre organik pamuk tamponlarda bile ağır metaller tespit edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
S.

4 saatte değiştirmek nedir ya pedi bile saat başi değişiorum neredeyse. Pis lan sonuçta vücuttan atılmak için uğraşıorken tıpa takıp çıkışı önlemek zaten sag... Devamını Gör

Kuzey

Iyide bu tampon zaten basli basina sagliksiz bir urun. Bir cok doktor zaten bunun sakıncalarını defalarca dile getirmis. Regl önlemeniz gereken bir hastalık ... Devamını Gör