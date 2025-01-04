Kullandığı Tampon Yüzünden İki Bacağını Kaybeden Kadın Tamponun Tehlikelerini Göz Önüne Serdi

Bir tampon, hayatınızı altüst edebilir mi? Lauren Wasser'ın hikayesi, bu sorunun cevabını acı bir şekilde veriyor. 24 yaşında ölümle burun buruna geldi. İki bacağını kaybetti ve hayatı tamamen değişti. Şimdi, bu konuda farkındalık yaratmak için mücadele ediyor.