Makasların Ortasındaki Bu Tırtıklı Kısım Ne İşe Yarıyor? Daha Önce Kullanmadığınıza Eminiz!

Mutfak makaslarındaki sapların arasında tırtıklı bir bölüm olduğunu fark ettiniz mi? İlk bakışta ne işe yaradığı pek anlaşılmaz. Ancak bu küçük detay sandığınızdan çok daha işlevsel. Kemik kırmaktan kapak açmaya kadar birçok görevde kullanılabilir. Gelin, bakalım!