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Aile Hekimleri İş Bırakacak: Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri

Aile Hekimleri İş Bırakacak: Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 09:55

Aile Hekimleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Aile Hekimleri arasında krize neden oldu. Geçtiğimiz aylarda iki kez görev bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri üçüncü kez grev yapacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, tam 5 gün sürecek.

Aile Hekimleri, grev tarihlerinde kapalı olacak. 

Peki Aile Hekimleri grev tarihleri ne zaman? Aile Hekimleri açık mı?

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"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" krize sebep olmaya devam ediyor.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" krize sebep olmaya devam ediyor.

Aile Hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve yönetmeliğin geri çekilmesini talep ediyor. Hekimler, taleplerinin görülmesi için de 3. kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Aile Hekimleri, Kasım ve Aralık ayında toplam 8 gün iş bırakmıştı.

Aile Hekimleri, Kasım ve Aralık ayında toplam 8 gün iş bırakmıştı.

5-7 Kasım'da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakan Aile Hekimleri, Ocak ayında 3. kez iş bırakma eylemini başlatıyor. 

Buna göre Aile Hekimleri, 5 iş gün boyunca hizmet vermeyecek.

Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri

Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri

Aile Hekimleri, 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. 

Ail hekimlerinin grevi 10 Ocak Cuma mesai bitimine kadar devam edecek. 

Grev, 81 ildeki Aile Sağlık Merkezlerinde yapılacak. Buna göre, 6 Ocak-10 Ocak tarihlerinde ASM'ler kapalı olacak.

Aile Hekimleri Neden Grevde?

Aile Hekimleri Neden Grevde?

Aile hekimlerinin grevine birçok sendika destek oluyor. Sendikalar, düzenlemenin aile hekimliğinin kalitesine zarar verdiğini söylüyor. Hekimler, maaşlarının emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Abdulaziz Cerad

En düşük doktor maaşı 150.000 TL neredeyse ve halen maaş beğenmiyorlar. Hepsini kovun gitsin.

Emel

Ülkede onca şey oluyor kimsenin kılı kıpırdamazken her şeyi göze alıp iş bırakabilen tek kesim helal olsun 👏

Çağrı Yalçın

arkadaşım bu nasıl bir haber ? onedio eski onedio değil... sürekli imla hataları... dandik sitelerdeki gibi aynı paragrafı 3 5 kez kopyala yapıştır... her iç... Devamını Gör