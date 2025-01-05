Aile Hekimleri İş Bırakacak: Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri
Aile Hekimleri İş Bırakacak: Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri
Aile Hekimleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Aile Hekimleri arasında krize neden oldu. Geçtiğimiz aylarda iki kez görev bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri üçüncü kez grev yapacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, tam 5 gün sürecek.
Aile Hekimleri, grev tarihlerinde kapalı olacak.
Peki Aile Hekimleri grev tarihleri ne zaman? Aile Hekimleri açık mı?
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"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" krize sebep olmaya devam ediyor.
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Aile Hekimleri, Kasım ve Aralık ayında toplam 8 gün iş bırakmıştı.
Aile Hekimleri 2025 Grev Tarihleri
Aile Hekimleri Neden Grevde?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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En düşük doktor maaşı 150.000 TL neredeyse ve halen maaş beğenmiyorlar. Hepsini kovun gitsin.
Ülkede onca şey oluyor kimsenin kılı kıpırdamazken her şeyi göze alıp iş bırakabilen tek kesim helal olsun 👏
arkadaşım bu nasıl bir haber ? onedio eski onedio değil... sürekli imla hataları... dandik sitelerdeki gibi aynı paragrafı 3 5 kez kopyala yapıştır... her iç... Devamını Gör