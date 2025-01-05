AB’ye Vizesiz Giriş Zorlaşıyor: Yeşil Pasaport Sahiplerine de Ön Vize Şartı Geliyor
AB’ye Vizesiz Giriş Zorlaşıyor: Yeşil Pasaport Sahiplerine de Ön Vize Şartı Geliyor
Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte vizeden muaf oluyor. AB üyesi ülkeler, yeni yılda Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi’ni (ETIAS) yürürlüğe alacak. Yeni sistemle birlikte yeşil ve gri pasaport sahipleri için uçağa girişte ön vize gerekliliği olacak. ETIAS tarafından onay alamayanlar AB üyesi ülkelere seyahat edemeyecek.
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Türk vatandaşları son yıllarda Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmek için gerekli olan Schengen vizesini almakta büyük zorluk çekiyor.
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Sözcü’de Ali Güven’in haberine göre, vizeden muaf olan yeşil pasaportlu vatandaşlar için de AB’ye giriş zorlaşacak.
AB üyesi ülkelerle İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’a seyahat edecek AB vizesi gerekmeyen Yeşil Pasaportlu veya Gri Pasaportlular, seyahat öncesi ETIAS sistemine kayıt olacak.
7 Euro ödenecek ve red cevabı gelenler AB‘ye giremeyecek. Giden kişiler ise sınırdan geri çevrilecek.
ETIAS’a kayıt için ilk şart, ödeme. Otomatik ödeme ya da kartla ödeminin artından ETIAS yetkilendirme süreci başlayacak. Başvuruya cevap birkaç dakika içinde ya da 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Bu yüzden erken başvurmakta yarar var. Güvenlik kontrolünden geçen herkese, ETIAS seyahat izni verilecek. AB bunun vize olmadığını "seyahat izni“ olduğunu söylese de, Türkler açısından bir anlamda "bir tür vize“ anlamına geliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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