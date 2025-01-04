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Murat Övüç Dini Değerlerle Dalga Geçtiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Murat Övüç Dini Değerlerle Dalga Geçtiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 22:57 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 23:01

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Murat Övüç, dini değerler ve simgelerle dalga geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekol TV'nin son dakika olarak duyurduğu gelişme sosyal medyada yankı uyandırdı. Her hareketiyle olay olan Övüç'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çeken paylaşım sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta türban taktığı görüntülerle dikkat çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta türban taktığı görüntülerle dikkat çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç'ün Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç'ün Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Övüç türban takmış ve bu konuda sosyal medyada da yoğun eleştiriler almıştı. Ekol TV'nin haberine göre gözaltı sebebi bu görüntü olarak duyuruldu.

Övüç türban takmış ve bu konuda sosyal medyada da yoğun eleştiriler almıştı. Ekol TV'nin haberine göre gözaltı sebebi bu görüntü olarak duyuruldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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