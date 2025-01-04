Murat Övüç Dini Değerlerle Dalga Geçtiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Murat Övüç, dini değerler ve simgelerle dalga geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekol TV'nin son dakika olarak duyurduğu gelişme sosyal medyada yankı uyandırdı. Her hareketiyle olay olan Övüç'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çeken paylaşım sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...