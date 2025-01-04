Ehliyet Alacaklar ve İlk Sınavda Kalanlar Artık Servet Ödeyecek

1 Ocak itibariyle her kalemde zam görmeye alıştık. Şu ana kadar zam haberi almadığınız bir alan varsa, henüz o alanda bir işiniz olmamıştır. Tüm kalemlerin zamlanmasına ehliyet sınavı da kayıtsız kalmadı. Hem de %60'lık bir enflasyonla zam kervanına katıldı. Sınava girmek, girilirse başarısız olmak artık ayrı ayrı ekonomik bedel gerektiriyor.

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