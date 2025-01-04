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Ehliyet Alacaklar ve İlk Sınavda Kalanlar Artık Servet Ödeyecek

Ehliyet Alacaklar ve İlk Sınavda Kalanlar Artık Servet Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 20:10

1 Ocak itibariyle her kalemde zam görmeye alıştık. Şu ana kadar zam haberi almadığınız bir alan varsa, henüz o alanda bir işiniz olmamıştır. Tüm kalemlerin zamlanmasına ehliyet sınavı da kayıtsız kalmadı. Hem de %60'lık bir enflasyonla zam kervanına katıldı. Sınava girmek, girilirse başarısız olmak artık ayrı ayrı ekonomik bedel gerektiriyor. 

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Yeni yılda zam gelmeyen bir sektör kalmadı. Tabi ki ehliyet de bu listeye adını üst sıralardan yazdırdı.

Yeni yılda zam gelmeyen bir sektör kalmadı. Tabi ki ehliyet de bu listeye adını üst sıralardan yazdırdı.

2024 yılında direksiyon sınavı için belirlenen 750 TL'lik ücret, 2025 yılında %80 artışla 1350 TL'ye çıkarıldı. İlk sınavda başarısız olan sürücü adayları için ise bu artış oranı daha da yüksek oldu.

2024 yılında direksiyon sınavı için belirlenen 750 TL'lik ücret, 2025 yılında %80 artışla 1350 TL'ye çıkarıldı. İlk sınavda başarısız olan sürücü adayları için ise bu artış oranı daha da yüksek oldu.

Daha önce 2500 TL olan ikinci direksiyon sınavı harcı, 2025 yılı itibarıyla %60 artışla 4000 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, hem yeni kayıt yaptıran sürücü adaylarını hem de ilk sınavda başarısız olanları doğrudan etkileyecek.

Daha önce 2500 TL olan ikinci direksiyon sınavı harcı, 2025 yılı itibarıyla %60 artışla 4000 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, hem yeni kayıt yaptıran sürücü adaylarını hem de ilk sınavda başarısız olanları doğrudan etkileyecek.

Kurslar, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat farkının da sürücü adayları tarafından ödenmesi gerektiğini duyurdu. Bu durum, hem kursiyerler hem de kurslar için ek bir mali yük oluşturdu.

Kurslar, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat farkının da sürücü adayları tarafından ödenmesi gerektiğini duyurdu. Bu durum, hem kursiyerler hem de kurslar için ek bir mali yük oluşturdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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