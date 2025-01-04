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Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan Emekliler İçin "Üzgünüm" Paylaşımı Yaptı

Özgür Demirtaş'tan Emekliler İçin "Üzgünüm" Paylaşımı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 18:23

Asgari ücretin ardından emeklilere yapılacak zam da hayal kırıklığı oldu. Vatandaşın ve muhalefetin tek konusu bu oranlar. Vatandaş tepkiliyken muhalefet de belediyeleri aracılığıyla sosyal yardım paketleri ile bunu aşmaya çalışacaklarını açıkladı. Bu oranlara bir tepki de ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Eğer TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına ilave bir zam yapılmazsa, memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %11,54 zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmadığı takdirde %15,75 zam alacak.

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Özgür Demirataş, TÜİK verilerinden sonra belli olan 11.54 ve 15.75'lik zamlarla ilgili konuştu.

Özgür Demirataş, TÜİK verilerinden sonra belli olan 11.54 ve 15.75'lik zamlarla ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm" dedi.

"10 yıl boyunca yalvararak uyardım" diyen Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" dedi.

"10 yıl boyunca yalvararak uyardım" diyen Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" dedi.

Eğer TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına ilave bir zam yapılmazsa, memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %11,54 zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmadığı takdirde %15,75 zam alacak.

Eğer TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına ilave bir zam yapılmazsa, memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %11,54 zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmadığı takdirde %15,75 zam alacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bozkurt

İnsana sokma akıl fayda etmediği için uyarmak çözüm olmuyor.

Cindirella Man

İçimden susmak gelmiyor ama yoruldum bıktım artık konuşmaktan

piyanist

İnsanları sosyal yardımlarla desteklemek (muhtaç etmek) bütün mesele bu işte