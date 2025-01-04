Özgür Demirtaş'tan Emekliler İçin "Üzgünüm" Paylaşımı Yaptı

Asgari ücretin ardından emeklilere yapılacak zam da hayal kırıklığı oldu. Vatandaşın ve muhalefetin tek konusu bu oranlar. Vatandaş tepkiliyken muhalefet de belediyeleri aracılığıyla sosyal yardım paketleri ile bunu aşmaya çalışacaklarını açıkladı. Bu oranlara bir tepki de ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Eğer TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına ilave bir zam yapılmazsa, memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %11,54 zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmadığı takdirde %15,75 zam alacak.