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Müstakbel Eşinizin Ailesiyle Tanışmaya Giderken Dinlemeniz Gereken 13 Sakinleştirici Şarkı

etiket Müstakbel Eşinizin Ailesiyle Tanışmaya Giderken Dinlemeniz Gereken 13 Sakinleştirici Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 15:32

Tamam, derin bir nefes alın... Çünkü müstakbel kayınvalideniz ve kayınpederinizle tanışmaya gidiyorsunuz! Heyecan dorukta, elleriniz buz gibi, kafanızda bin bir senaryo dönüyor olabilir. Ama durun bir dakika bu telaşlara kapılmadan önce arkanıza yaslanıp, kulaklığınızı takıp biraz sakinleşmeye ne dersiniz?

Bu liste tam da bu anlar için hazırlandı! Yol boyunca size eşlik edecek bu şarkılar sayesinde, kalp atışlarınızı normale döndürüp kapıyı çaldığınızda kocaman bir gülümsemeyle “Merhaba!” diyebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım! 🎶

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1. Nilipek. - Gözleri Aşka Gülen

2. Eda Baba - Her Şey Seninle Güzel

3. Athena - Her Şey Güzel Olacak

4. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

5. Gülşen - Dillere Düşeceğiz

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6. Kenan Doğulu - Ben Güzelden Anlarım

7. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana

8. Tarkan - Kuzu Kuzu

9. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

10. Melike Şahin - Öpmem Lâzım

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11. Emir - Eline Düştüm

12. Gülşen - Irgalamaz Beni

13. Ajda Pekkan - Nikah

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