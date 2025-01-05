Vergi Cezasında Rekor Kırıldı: Faizler Hariç 120 Milyar TL Tahsil Edildi
Vergi Cezasında Rekor Kırıldı: Faizler Hariç 120 Milyar TL Tahsil Edildi
Vergi Denetim Kurulu’nun raporuna göre, 2024 yılında yapılan incelemeler sonucunda toplam 120 milyar TL vergi kaybının önüne geçildi. Bu rakam, bu zaman kadarki en yüksek vergi cezası olarak kayıtlara geçti. Cezalar genellikle görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar başta olmak üzere, IBAN üzerinden ödeme alanlar ve fenomenlerden tahsil edildi.
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Vergi Denetim Kurulu, görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar, sosyal medya fenomenleri ile IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştirenler başta olmak üzere, çok sayıda kesime yönelik denetim gerçekleştirmiş, kuyumculuk ve demir-çelik gibi pek çok sektörde de sayım yürütmüştü.
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Vergi incelemeleri sonucunda bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden tarh edilen 40,02 milyar lira vergi ve kesilen 80,41 milyar lira ceza ile birlikte gecikme faizleri hariç vergi incelemesi yoluyla tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı.
Bu rakamlarla VDK, inceleme yoluyla kamuya sağlanan gelirler açısından rekora imza attı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancına rağmen düşük vergi ödeyen ya da ödemeyen mükelleflere yönelik denetimlerin sonuçlarını aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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