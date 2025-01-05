ABD’de Ödüllü Karikatüriste Patron Sansürü: "Trump'a Diz Çöken Milyarderler" Çizimi Yayımlanmadı
ABD’de Ödüllü Karikatüriste Patron Sansürü: "Trump'a Diz Çöken Milyarderler" Çizimi Yayımlanmadı
Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post (WP) gazetesinin ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, içerisinde Bezos’un da olduğu çiziminin gazetede yayımlanmasına izin verilmeyince görevinden istifa etti. Telnaes’ın çizdiği karikatürde, ABD’deki milyarderlerin Donald Trump’ın heykeli önünde diz çöktüğü yer alıyordu. Gazete ise karikatürün yayınlanmama sebebi olarak aynı konuda bir köşe yazısına yer verdikleri gerekçesini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, aralarında gazetenin sahibi Jeff Bezos de dahil birkaç milyarderin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin reddedilmesi üzerine istifasını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telnaes, "Reddedilen karikatürüm, basın ve teknoloji devi milyarderlerin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yaranmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasını eleştiriyordu." ifadesini kullandı.
Karikatürde WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong, ABC News ile The Walt Disney Company'nin de yer aldığını vurgulayan Telnaes, son dönemde bu kişilerin Trump'ın "gözüne girmeye" çalıştığına ilişkin haberlerin yapıldığını anlattı.
ABD basınında Aralık 2024'te, Bezos, Zuckerberg ve Altman'ın, Trump'ın devir-teslim etkinliklerine yaklaşık 1 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin haberler yer almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın