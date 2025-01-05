ABD’de Ödüllü Karikatüriste Patron Sansürü: "Trump'a Diz Çöken Milyarderler" Çizimi Yayımlanmadı

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post (WP) gazetesinin ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, içerisinde Bezos’un da olduğu çiziminin gazetede yayımlanmasına izin verilmeyince görevinden istifa etti. Telnaes’ın çizdiği karikatürde, ABD’deki milyarderlerin Donald Trump’ın heykeli önünde diz çöktüğü yer alıyordu. Gazete ise karikatürün yayınlanmama sebebi olarak aynı konuda bir köşe yazısına yer verdikleri gerekçesini öne sürdü.