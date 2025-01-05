Ferdi Tayfur’un Yıllar Önceki Röportajından Atatürk Sözleri: "Beni En Çok Etkileyen Sözü"
Ferdi Tayfur’un Yıllar Önceki Röportajından Atatürk Sözleri: "Beni En Çok Etkileyen Sözü"
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Görkemli bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’un, yıllar önce bir röportajında söylediği Atatürk ile ilgili sözleri gündeme geldi.
Kaynak: Hürriyet
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79 yaşında hayatına kaybeden Ferdi Tayfur, müziğin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik ve kitap yazarlığı da yapmıştı.
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Hürriyet Gazetesi’nden Savaş Özbey, yıllar önce Ferdi Tayfur ile yaptığı röportajdan bölümleri köşesine taşıdı.
Ferdi Tayfur’un röportajında Atatürk ile ilgili söylediği sözleri şöyle 👇
“Başbakan olabilirsin, bakan olabilirsin, reisicumhur bile olabilirsin ama sanatçı olamazsın” diyor. Askerde, Ankara’da bando bölüğündeydim ben. Atatürk’ün bu lafı yazıyordu duvarda. Gider gelir, o lafı okurdum. Sanatçı olarak en etkilendiğim sözü budur. Teşvik ediyor insanı.”
“Atatürk’süz olmaz. Türkiye’yi kurtarmış. Darmadağın olmuş bir ülke... Giren çıkan Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar... Parçalanıp gidiyoruz, bugünkü Irak gibi. Bir adam çıkıyor, “Arkadaşlar ya istiklal ya ölüm” diyor. Yani ya öleceğiz ya da bu ülkeyi kurtaracağız.”
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“Öyle bir intiba bırakmış ki, sen unutursun ama dünya unutmaz. Kınarlar hem de. “Vay be” derler, “Bir adamı sığdıramadılar; bir adamın heykelini bile sığdıramadılar” derler. O bir şey istemiyor ki. İdeallerini yazmış, çizmiş, Nutuk’lar bırakmış. “Yaparsanız böyle olur, yapmazsanız siz bilirsiniz” demiş, gitmiş adam. Ben bırakmış olduğu cumhuriyete inanıyorum. Gözümü öyle açtım çünkü.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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