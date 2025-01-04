onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Küfürler Havada Uçuşmuştu: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Cenazedeki Kavga ile İlgili Açıklama Yaptı

Küfürler Havada Uçuşmuştu: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Cenazedeki Kavga ile İlgili Açıklama Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 17:43

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur bugün toprağa verildi. Uzun süredir tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber iki gün önce geldi. 79 yaşındaki sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir yaşadığı ailevi problemler cenazede de yeniden gün yüzüne çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur ile katılımcılar arasında gergin anlar yaşandı. Hatta tabutun başında küfürler havada uçuştu.

Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ferdi Tayfur'un eski eşi,Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır yaşayan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un eski eşi,Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır yaşayan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Hastaneye neden gitmedikleri sorusunun da bu olayla yanıt bulduğunu söyleyen Nazır, "Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım" dedi.

Hastaneye neden gitmedikleri sorusunun da bu olayla yanıt bulduğunu söyleyen Nazır, "Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım" dedi.

İşte o açıklama;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın