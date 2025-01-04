Küfürler Havada Uçuşmuştu: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Cenazedeki Kavga ile İlgili Açıklama Yaptı
Küfürler Havada Uçuşmuştu: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Cenazedeki Kavga ile İlgili Açıklama Yaptı
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur bugün toprağa verildi. Uzun süredir tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber iki gün önce geldi. 79 yaşındaki sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir yaşadığı ailevi problemler cenazede de yeniden gün yüzüne çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur ile katılımcılar arasında gergin anlar yaşandı. Hatta tabutun başında küfürler havada uçuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Tayfur'un eski eşi,Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır yaşayan kavga ile ilgili açıklama yaptı.
Hastaneye neden gitmedikleri sorusunun da bu olayla yanıt bulduğunu söyleyen Nazır, "Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım" dedi.
İşte o açıklama;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın