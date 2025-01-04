Necla Nazır Kimdir? Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı

Necla Nazır, erken yaşta bir fabrikada çalışmaya başladı. Ancak sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Nazır, 1972 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmaya katıldı. Yarışmada birinci olan Nazır, 1978 yılında arabesk şarkılar söyleyerek gündeme geldi.

16 yaşında ise Ben Doğarken Ölmüşüm adlı film ile Yeşilçam oyuncuları arasındaki yerini aldı. Necla Nazır, kısa zamanda 'Sinema Güzeli' olarak tanındı.

2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Nazır'ın bir de Sende… Uzadı Geceler adlı müzik albümü bulunuyor.