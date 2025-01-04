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Necla Nazır Kimdir? Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı

Necla Nazır Kimdir? Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 18:49 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 18:54

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı ile Necla Nazır da gündemde yer alan isimlerden oldu. Ferdi Tayfur'un 29 yıl boyunca birlikte olduğu Nazır'ın kim olduğu merak konusu oldu. Medyaya yansıyan gerilimin yanı sıra Necla Nazır'ın oyunculuk kariyeri ve oynadığı filmler de araştırılmaya başlandı. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında? 

İşte, Necla Nazır'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri hakkında merak edilenler...

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Necla Nazır Kimdir?

Necla Nazır Kimdir?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçen Nazır, Silahtarağa ilkokulunda eğitim hayatına başladı. İlkokul eğitimini burada tamamlayan Nazır, ortaokulu ise terk ederek eğitim hayatına devam etmedi.

Necla Nazır'ın Mesleği Nedir? Necla Nazır Oyuncu mu?

Necla Nazır'ın Mesleği Nedir? Necla Nazır Oyuncu mu?

Necla Nazır, erken yaşta bir fabrikada çalışmaya başladı. Ancak sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Nazır, 1972 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmaya katıldı. Yarışmada birinci olan Nazır, 1978 yılında arabesk şarkılar söyleyerek gündeme geldi. 

16 yaşında ise Ben Doğarken Ölmüşüm adlı film ile Yeşilçam oyuncuları arasındaki yerini aldı. Necla Nazır, kısa zamanda 'Sinema Güzeli' olarak tanındı. 

2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Nazır'ın bir de Sende… Uzadı Geceler  adlı müzik albümü bulunuyor.

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un Eski Eşi mi?

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un Eski Eşi mi?

Ferdi Tayfur ile 1976 yılından beri birlikte olan Necla Nazır, hayat arkadaşı Tayfur ile 29 yıl sonra 2007 yılında yollarını ayırdı. Necla Nazır ve Ferdi Tayfur çiftinin bir de Tuğçe Tayfur adından kızları oldu.

Necla Nazır'ın Rol Aldığı Filmler

Necla Nazır'ın Rol Aldığı Filmler

  • Ben Doğarken Ölmüşüm - 1973

  • Istırap - 1973

  • Umut Dünyası - 1973

  • Bir Yabancı - 1974

  • Yatık Emine - 1974

  • Garip Kuş - 1974

  • Bir Ana Bir Kız - 1974

  • Bırakın Yaşayalım - 1974

  • Kızım Ayşe - 1974

  • Ateş Böceği - 1975

  • Çapkın Hırsız - 1975

  • Delisin - 1975

  • Gençlik Köprüsü - 1975

  • Köprü - 1975

  • Sınıfta Şenlik Var - 1975

  • 1976: Alev - 1976

  • Aman Karım Duymasın - 1976

  • Bıktım Bu Hayattan - 1976

  • Bıktım Her Gün Ölmekten - 1976

  • Çeşme - 1976

  • Evlilik Şirketi - 1976

  • Kan Kardeşler - 1976

  • Merhaba - 1976

  • Baskın - 1977

  • Kan - 1977

  • Küçük Ev - 1977

  • Liseli Kızlar - 1977

  • Yangın - 1977

  • Aldırma Gönül - 1978

  • Ayağında Kundura - 1978

  • Batan Güneş - 1978

  • Yadeller - 1978

  • Yara - 1978

  • Adak - 1978

  • Fadile - 1978

  • İnsan Sevince - 1979

  • Pusu - 1979

  • Yoksul - 1979

  • Ben Topraktan Bir Canım - 1980

  • Durdurun Dünyayı - 1980

  • Nisan Yağmuru - 1980

  • Bir Damla Ateş - 1981

  • Olmaz Olsun - 1981

  • Bir Yudum Mutluluk - 1982

  • Çarıklı Milyoner - 1983

  • Çocuklar Çiçektir: Kuduz - 1983

  • Ve Recep ve Zehra ve Ayşe - 1983

  • Birkaç Güzel Gün İçin - 1984

  • Ölmez Ağacı - 1984

  • Ezik - 1985

  • Haram Oldu - 1985

  • Her Şeyim Sensin - 1985

  • Affet Allah'ım - 1986

  • Aslan Oğlum - 1986

  • Gün Doğmadan - 1986

  • İçimde Bir His Var - 1986

  • Merdoğlu Ömer Bey - 1986

  • Yıkılmışım Ben - 1986

  • O Bir Melekti - 1987

  • Sen Ağlama - 1987

  • Sevgili Bebeklerim - 1987

  • Yarın Artık Bugündür - 1987

  • Hayat Oyunu - 1988

  • Ceylan - 1989

  • Önce Kuşlar Geçti - 1989

  • Bir Daha Asla - 1992

  • Gerçek Niyazi - 1992

  • Tek Başına - 1992

  • Kıvılcım - 1993

  • Kızım ve Ben - 1996

  • Beyaz Savaş - 1997

  • Annem ve Ben - 2000

  • Sevgi Ana - 2002

  • Hakkını Helal Et - 2007

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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