Ferdi Tayfur'un Adı Nereden Geliyor? Arabesk Müziğin Usta İsmi Ferdi Tayfur'un Tam Adı ve Soyadı Ne?

TRT Arşivlerinde yer alan videoda Ferdi Tayfur, çocukluk anılarını ve o yaşlarda başlayan müzik tutkusunu anlatıyor. Usta isim 'Herhalde 12 yaşında falanım. Irgatların arasında bir Ferdi Tayfur dolaşıyor' diyerek başlıyor çocukluğunu anlatmaya. Annesi, üvey babası ve kardeşleriyle birlikte bulunduğu kafilede çapa yaptığı yıllara götürüyor bizi. Meğer, kafilenin başındaki Mehmet adındaki kişinin türkü söylemeye başlamasını heyecanla bekliyormuş Ferdi Tayfur. Hep bir ağızdan söylenen türkülere eşlik etmeyi çok severmiş.