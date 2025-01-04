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Ferdi Tayfur'un Adı Nereden Geliyor? Arabesk Müziğin Usta İsmi Ferdi Tayfur'un Tam Adı ve Soyadı Ne?

Ferdi Tayfur'un Adı Nereden Geliyor? Arabesk Müziğin Usta İsmi Ferdi Tayfur'un Tam Adı ve Soyadı Ne?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 13:49

Arabesk müziğin efsaneleri arasında yerini alan Ferdi Tayfur'un acı haberi ile milyonlar yasa boğuldu. 79 yaşında hayatını kaybeden usta ismin ardından, eserleri, rol aldığı filmler ve hayatına dair pek çok konu gündeme geldi. Peki, artık şarkılarda kalacak ve hafızalardan silinmeyecek olan Ferdi Tayfur'un tam adını biliyor musunuz? 

İşte Ferdi Tayfur'un adının hikayesi ve çocukluk yıllarında başlayan müzik tutkusu! 

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Arabesk müziğin güçlü sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti! 79 yaşında aramızdan ayrılan usta isim tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu.

Arabesk müziğin güçlü sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti! 79 yaşında aramızdan ayrılan usta isim tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu.

'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi sevilen şarkılarıyla hafızlarımızda yer eden Ferdi Tayfur'un adının hikayesine ve müzik tutkusuna bir kez de birlikte göz atalım!

Ferdi Tayfur'un Gerçek İsmi Ne? Nereden Geliyor?

Ferdi Tayfur'un Gerçek İsmi Ne? Nereden Geliyor?

Ferdi Tayfur'a adı, usta sanatçının 6 yaşında kaybettiği babası tarafıdan verildi. Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un soyadı ise Turanbayburt. Tam adı ise Ferdi Tayfur Turanbayburt'tur. 

Peki, Ferdi Tayfur isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? 👇

Ferdi Tayfur'un İsmi Nereden Geliyor? Adını Kimden Aldı?

Ferdi Tayfur'un İsmi Nereden Geliyor? Adını Kimden Aldı?

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde dünyaya gelen Ferdi Tayfur ismini, 1958 yılında hayatını kaybeden ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alıyor. Usta sanatçının babası Cumali Bey, büyük hayranı olduğu dublaj ustasının adını oğluna vererek bir başka üstadı saygı ile anmış.

9 kez Altın Plak Ödülü kazanan Ferdi Tayfur'un müzik tutkusu ise çocukluk yıllarından geliyor!

9 kez Altın Plak Ödülü kazanan Ferdi Tayfur'un müzik tutkusu ise çocukluk yıllarından geliyor!

TRT Arşivlerinde yer alan videoda Ferdi Tayfur, çocukluk anılarını ve o yaşlarda başlayan müzik tutkusunu anlatıyor. Usta isim 'Herhalde 12 yaşında falanım. Irgatların arasında bir Ferdi Tayfur dolaşıyor' diyerek başlıyor çocukluğunu anlatmaya. Annesi, üvey babası ve kardeşleriyle birlikte bulunduğu kafilede çapa yaptığı yıllara götürüyor bizi. Meğer, kafilenin başındaki Mehmet adındaki kişinin türkü söylemeye başlamasını heyecanla bekliyormuş Ferdi Tayfur. Hep bir ağızdan söylenen türkülere eşlik etmeyi çok severmiş.

Pamuk tarlalarında başlayan müzik macerası Türk halk müziği ezgileriyle buluşmuş önce! Askerlik döneminde trombone da çalmış usta işim!

Pamuk tarlalarında başlayan müzik macerası Türk halk müziği ezgileriyle buluşmuş önce! Askerlik döneminde trombone da çalmış usta işim!

Bağlama, gitar, kanun, tambur ve ut da Ferdi Tayfur'un çaldığı enstrümanlar arasında. Halk müziği ve türkülerle başlayan müzik serüveni Tayfur'un kendi deyişi ile 'süslü müzik' yani arabesk müziğe yolculuğunu başlattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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