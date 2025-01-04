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Ferdi Tayfur’a Veda: AKM’de Gerçekleşecek Olan Tören Başladı, Sevenleri Şarkılarıyla Uğurluyor

Ferdi Tayfur’a Veda: AKM’de Gerçekleşecek Olan Tören Başladı, Sevenleri Şarkılarıyla Uğurluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 12:39

2 Ocak akşamı Ferdi Tayfur’u kaybettiğimize dair acı haberi aldık. Arabesk şarkılarıyla müzik sektöründe yer aldığı süre boyunca herkese etki eden Tayfur’u kaybetmiş olmak ülkemizi derinden sarstı. Değerli isimlerimizden Tayfur’a veda için bugün AKM’de tören düzenlendi. Tören başlamadan saatler önce hayranları alana gelerek desteklerini göstermişlerdi.

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Şimdiyse değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un son yolculuğuna uğurlandığı tören başladı.

Şimdiyse değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un son yolculuğuna uğurlandığı tören başladı.

Törene Tayfur’un akıllarda yer etmiş, kalplerde iz bırakmış şarkıları eşlik etti.

Törene Tayfur’un akıllarda yer etmiş, kalplerde iz bırakmış şarkıları eşlik etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Alemdar Msc

MEKANIN CENNET OLSUN. 🥺

gibicibicis

İnsan sevdiklerini hiç ölmeyecek sanıyor. Seninle birlikte gençliğimiz de öldü Ferdi baba. Allah rahmet etsin.

Kalender Cansın

Bu gülme emojisi koyan arkadaşın kanından şüphe ediyorum.

Ahmet Said Yargıcı

Önemli olan kanı değil vicdanı hiçbir ırkın üstün olmadığını ne zaman anlayacaksınız?