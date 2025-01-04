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Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: AKM’deki Tören İçin Ferdi Tayfur Hayranları Saatler Öncesinden Yerini Aldı

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: AKM’deki Tören İçin Ferdi Tayfur Hayranları Saatler Öncesinden Yerini Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 11:34

2 Ocak akşamı vefat haberini aldığımız Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, arabesk şarkı sektöründe bir devdi. Hastanede tedavi gördüğü süreçte de yalnız bırakmayan hayranları, vefat haberini alınca da yalnız bırakmadı. Bugünse Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanacak.

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Tayfur için AKM’de yapılacak töreni öğrenen hayranları saatler öncesinden gelerek son yolculuğuna uğurlamak için yerini aldı.

Tayfur için AKM’de yapılacak töreni öğrenen hayranları saatler öncesinden gelerek son yolculuğuna uğurlamak için yerini aldı.

Tayfur’un şarkılarını söyleyen hayranlar arasında gözyaşlarına hakim olamayanlar da kameralara yansıdı.

Tayfur’un şarkılarını söyleyen hayranlar arasında gözyaşlarına hakim olamayanlar da kameralara yansıdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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