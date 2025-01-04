Bir Hayranı Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Güvenlik Önlemlerini Aşarak Tabuta Sarıldı

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber 2 Ocak günü geldi. Arabeskin. mihenk taşlarından birinin kaybı sevenlerini yasa boğdu. Cenazeden önce AKM'de düzenlenen törene sanat camiasından sayısız isim katıldı. Cenaze ise beklenildiği gibi büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.
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Arabesk dünyanın en sevilen isimlerinden biri olan Tayfur'un cenazesine sevenleri de katıldı.
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Bir hayranı güvenlik önlemlerini aşarak tabuta sarılmayı başardı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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