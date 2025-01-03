Ferdi Tayfur Hayranlığı ile Tanınan Talha Siraç Paylaştığı Video Sonrasında Gözaltına Alındı
Ferdi Tayfur Hayranlığı ile Tanınan Talha Siraç Paylaştığı Video Sonrasında Gözaltına Alındı
Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’a hayranlığı ile sosyal medyada ünlenen, giyimi ve tarzı ile Ferdi Tayfur gibi olmaya çalışan Talha Siraç isimli kişi, sosyal medya hesabından paylaştığı vide sonrasında gözaltına alındı. Kur’an-ı Kerim’in üzerine oturan ve sonrasında ayağının altında ezen Talha Siraç’ın videosu sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç, sosyal medyada yayımladığı video sonrasında gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talha Siraç isimli kişi büyük tepki çeken videoda, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturdu, sonra da ayağının altında ezmeye çalıştı.
Videonun ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu.
Hakkında soruşturma başlatılan Talha Siraç, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın