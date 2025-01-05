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30 Bin Lira İçin Öldü: Hızlı İçki İçme Yarışması Taylandlı Fenomenin Sonu Oldu

30 Bin Lira İçin Öldü: Hızlı İçki İçme Yarışması Taylandlı Fenomenin Sonu Oldu

Tayland
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2025 - 12:10

Tayland’da “Bank Leicester” ismiyle sosyal medyada tanınan fenomen 21 yaşındaki Thanakarn Kanthee, yılbaşı öncesi hızlı içki içme yarışması sonrasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Kanthee’nin akut kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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21 yaşındaki Thanakarn Kanthee, 25 Aralık’ta bir doğum günü partisine katıldı ve partide kendisine her biri yaklaşık 350 mililitrelik üç şişe viskiyi içmesi karşılığında toplam 30 bin baht (yaklaşık 30 bin TL) teklif edildi.

21 yaşındaki Thanakarn Kanthee, 25 Aralık’ta bir doğum günü partisine katıldı ve partide kendisine her biri yaklaşık 350 mililitrelik üç şişe viskiyi içmesi karşılığında toplam 30 bin baht (yaklaşık 30 bin TL) teklif edildi.

NTV’nin aktardığına göre, sadece 20 dakika içinde iki şişi içkiyi içen fenomenin paylaşılan videolarında bilincini kaybettiği görüldü. 21 yaşındaki genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

NTV’nin aktardığına göre, sadece 20 dakika içinde iki şişi içkiyi içen fenomenin paylaşılan videolarında bilincini kaybettiği görüldü. 21 yaşındaki genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kanthee’ye yapılan otopsi sonrasında olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ekachart Meephrom, Kanthee’yi meydan okumaya cesaretlendirdiği için 10 yıl hapisle yargılanacak.

Kanthee’ye yapılan otopsi sonrasında olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ekachart Meephrom, Kanthee’yi meydan okumaya cesaretlendirdiği için 10 yıl hapisle yargılanacak.

Kanthee’nin ölümünden sonra, ailesine destek olmak için bu tür tehlikeli meydan okumaları kabul ettiğine dair eski paylaşımları yeniden gündeme geldi. Bir gönderisinde, “Ailemi geçindirebilmek için zenginlerden biraz para alabilmek adına zorbalığa ve hakarete maruz kalmaya razıyım” ifadeleri dikkat çekti.

Kanthee’nin ölümünden sonra, ailesine destek olmak için bu tür tehlikeli meydan okumaları kabul ettiğine dair eski paylaşımları yeniden gündeme geldi. Bir gönderisinde, “Ailemi geçindirebilmek için zenginlerden biraz para alabilmek adına zorbalığa ve hakarete maruz kalmaya razıyım” ifadeleri dikkat çekti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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