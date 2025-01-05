Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kitabındaki “Doyurucu Ekmek” Övgüsü Gündem Oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kitabındaki “Doyurucu Ekmek” Övgüsü Gündem Oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun popüler dizi Gassal övgüsü ile gündeme gelmişti. Sözcü’de yer alan habere göre, Ali Erbaş’ın “Ramazan Günlükleri” isimli kitabında doyurucu besin olarak ekmek övgüsü de tepki çekti. Erbaş, uzmanların sağlık açısından riskli bularak uyardığı ekmek tüketiminin gerekli olduğunu ve vatandaşların ekmek ile günlük besin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.
Kaynak: Sözcü
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Diyanet temsilcilikleri ve internette satılan “Ramazan Günlükleri” isimli kitabındaki ekmek ile ilgili önerileri gündem oldu.
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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Ali Erbaş kitabında vatandaşlara ekmeği “doyurucu” olarak önerdi.
Ali Erbaş, ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısında “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” dedi.
Erbaş, ekmek tüketimi ile insanların günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamin ihtiyacının yüzde 27-63’ünü, B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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