Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kitabındaki “Doyurucu Ekmek” Övgüsü Gündem Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun popüler dizi Gassal övgüsü ile gündeme gelmişti. Sözcü’de yer alan habere göre, Ali Erbaş’ın “Ramazan Günlükleri” isimli kitabında doyurucu besin olarak ekmek övgüsü de tepki çekti. Erbaş, uzmanların sağlık açısından riskli bularak uyardığı ekmek tüketiminin gerekli olduğunu ve vatandaşların ekmek ile günlük besin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Sözcü