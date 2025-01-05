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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Tanju Özcan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2025 - 13:47

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan Suriye uyruklu göçmenler için “hukuksuz” şekilde aldığı kararları geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fatih Altaylı’nın programında “Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fatih Altaylı’nın programında “Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, Fatih Altaylı’nın sorduğu “Yaptığınız işlemler hukuksuz muydu?” sorusuna da “Evet” cevabını vermişti.

Özcan, Fatih Altaylı’nın sorduğu “Yaptığınız işlemler hukuksuz muydu?” sorusuna da “Evet” cevabını vermişti.

Tanju Özcan’ın açıklamaları 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan’ın açıklamaları sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan’ın açıklamaları sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç’un paylaşımı 👇

Bakan Tunç’un paylaşımı 👇
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İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Tanju Özcan hakkındaki soruşturmanın ‘Nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla açıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Tanju Özcan hakkındaki soruşturmanın ‘Nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla açıldığını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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