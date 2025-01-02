GTA 6'dan Yeni Sızıntı: Rockstar Games'in Ofis İçi Görüntüsü Sızdı!

Bir başka kullanıcı ise bir detay daha yakaladı. Bu detaya göre görüntüde bazı bozulmalar meydana gelmiş. Kullanıcıya göre bu görsel, yeşil perde sayesinde oluşturulmuş ve gerçekliği yansıtmıyor. Bu gönderiye gelen yorumlar ise sadece görüntü kalitesinin kötü olduğunu, yeşil ekran olmadığını söylüyor.