GTA 6'dan Yeni Sızıntı: Rockstar Games'in Ofis İçi Görüntüsü Sızdı!
GTA 6'dan Yeni Sızıntı: Rockstar Games'in Ofis İçi Görüntüsü Sızdı!
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Ofis içinden bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
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Hayranlar, atılan görsellerden yola çıkarak konumu doğrulamaya çalıştı.
Bazı kullanıcılar ise görüntünün sahte olduğunu savundu.
GTA 6, büyük bir sızıntıyla karşı karşıya kalmıştı.
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