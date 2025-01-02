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GTA 6'dan Yeni Sızıntı: Rockstar Games'in Ofis İçi Görüntüsü Sızdı!

GTA 6'dan Yeni Sızıntı: Rockstar Games'in Ofis İçi Görüntüsü Sızdı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 16:23

GTA 6 şüphesiz oyun dünyasının en çok beklenen yapımı. Yıllardır beklenen oyundan birçok sızıntı gündeme gelmişti. Öyle ki oyunun fragmanı bile erkenden sızmıştı. Bugün de yeni bir GTA 6 sızıntısı ile beraberiz. Bu sızıntının gerçeklik ihtimalini artıran birçok detay da bulunuyor.

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Ofis içinden bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

Ofis içinden bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
twitter.com

Rockstar Games ofisinden olduğu iddia edilen görselde, GTA 6'ya dair bir oynanış görüntüsü yer alıyor. Bu görüntüyü gerçek kılacak ihtimallerden birisi de yanda yer alan PlayStation 5 geliştirici kiti. Bu cihaz sadece belirli oyun geliştiricilerine gönderiliyor.

Hayranlar, atılan görsellerden yola çıkarak konumu doğrulamaya çalıştı.

Hayranlar, atılan görsellerden yola çıkarak konumu doğrulamaya çalıştı.

Bazı kullanıcılar, görselde ortaya çıkan detaylardan ilerleyerek bir kıyaslama yaptı. Fotoğraftaki pencere detayı ile Rockstar Games ofisinin penceresini kıyaslayan kullanıcı, benzerliği gözler önüne serdi.

Bazı kullanıcılar ise görüntünün sahte olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise görüntünün sahte olduğunu savundu.

Bir başka kullanıcı ise bir detay daha yakaladı. Bu detaya göre görüntüde bazı bozulmalar meydana gelmiş. Kullanıcıya göre bu görsel, yeşil perde sayesinde oluşturulmuş ve gerçekliği yansıtmıyor. Bu gönderiye gelen yorumlar ise sadece görüntü kalitesinin kötü olduğunu, yeşil ekran olmadığını söylüyor.

GTA 6, büyük bir sızıntıyla karşı karşıya kalmıştı.

GTA 6, büyük bir sızıntıyla karşı karşıya kalmıştı.

2022 yılında Rockstar Games içerisinde bir hack olayı gerçekleşmişti. Bu olaydan sonra ise GTA 6'ya dair birçok bilgi ortaya çıktı. Oynanış videoları ve görüntüleri ortaya çıkan oyun, bu olay yüzünden büyük bir finansal zarara uğramıştı.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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