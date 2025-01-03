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Steam Değeri 850 TL Olan Savaş Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Değeri 850 TL Olan Savaş Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 15:58

Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir oyunu oyuncularla buluşturan Epic, bu hafta da oyuncuları sevindiriyor. Steam değeri 850 TL olan oyunu ücretsiz olarak almak için süreniz kısıtlı.

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Hell Let Loose, Epic Games üzerinde ücretsiz!

Hell Let Loose, Epic Games üzerinde ücretsiz!

Bizleri İkinci Dünya Savaşı günlerine götüren Hell Let Loose, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Savaş atmosferini iyi bir şekilde yansıtan oyun, gerçekçiliğe de önem veriyor.

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı.

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı.

Epic Games, her hafta yeni bir oyunu ücretsiz yapıyor. Yani bu haftanın ücretsiz oyununu kütüphaneye eklemek için kısıtlı süreniz var. Hell Let Loose, 9 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde alınabilir.

Oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Öncelikle Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Eğer bir hesabınız varsa, mağaza kısmına gelin. Ardından aşağı tarafta yer alan ücretsiz oyunlar bölümünden, belirlenen ücretsiz oyunu kütüphanenize ekleyin.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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