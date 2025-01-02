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Geliştiriciler Black Myth Wukong'un Xbox'a Neden Geç Geldiğini Açıkladı!

Geliştiriciler Black Myth Wukong'un Xbox'a Neden Geç Geldiğini Açıkladı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 13:22

2024'e damga vuran yapımlardan olan Black Myth Wukong, PC ve PlayStation oyuncularını sevindirmişti. Ne yazık ki bu yapım Xbox tarafında henüz yayınlanmadı. Bunun nedeni ise sadece teorilerden ibaretti. Oyunun geliştiricileri ise sessizliği bozarak neden hala çıkmadığını açıkladı.

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Black Myth Wukong, yılın oyunu dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Black Myth Wukong, yılın oyunu dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Black Myth Wukong, The Game Awards töreninde yılın en iyi aksiyon oyunu ödülüne layık görüldü. Bunun yanında Steam ödülllerinde ise yılın oyunu Black Myth Wukong oldu.

Aksiyonu ile ön plana çıkan oyun, sadece PC ve PlayStation kullanıcıları için piyasaya sürüldü.

Aksiyonu ile ön plana çıkan oyun, sadece PC ve PlayStation kullanıcıları için piyasaya sürüldü.

Black Myth Wukong exclusive bir oyun değil. Buna rağmen piyasaya sürülmesinin ardından geçen 5 aylık süreçte hala Xbox sürümü yayınlanmadı. Bunun nedeni ise sadece teori ve tahminlerden ibaretti.

Oyunun Xbox'a çıkmama nedeni Series S'in yetersiz gücü.

Oyunun Xbox'a çıkmama nedeni Series S'in yetersiz gücü.

Yeni nesil konsollar her ne kadar güçlü olsalar da Series S ne yazık ki bu iki konsol seviyesinde değil. Her ne kadar Series X bu oyunu rahatça oynatabilecek seviyede olsa da Xbox 'ın farklı politikaları bulunuyor. Eğer bir oyunu Series X'e çıkarıyorsanız, aynı zamanda Series S'e de çıkarmanız gerekiyor. Bu durum da geliştiricileri bir hayli zorluyor. Daha önce de birçok geliştiricinin, Series S'e oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadığını görmüştük.

Geliştiricinin itirafına göre, Series S'e oyun optimize etmek zorlayıcı bir süreç.

Geliştiricinin itirafına göre, Series S'e oyun optimize etmek zorlayıcı bir süreç.

Oyunun geliştiricisi, Çin'de blog yazıları için kullanılan Weibo üzerinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Steam tarafından verilen ödüllere teşekkür etti. Bunun yanında oyunu Xbox'a getirme sürecinde Series S'in onları optimizasyon konusunda zorladığını da dile getirdi.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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