Geliştiriciler Black Myth Wukong'un Xbox'a Neden Geç Geldiğini Açıkladı!
Geliştiriciler Black Myth Wukong'un Xbox'a Neden Geç Geldiğini Açıkladı!
2024'e damga vuran yapımlardan olan Black Myth Wukong, PC ve PlayStation oyuncularını sevindirmişti. Ne yazık ki bu yapım Xbox tarafında henüz yayınlanmadı. Bunun nedeni ise sadece teorilerden ibaretti. Oyunun geliştiricileri ise sessizliği bozarak neden hala çıkmadığını açıkladı.
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Black Myth Wukong, yılın oyunu dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.
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Aksiyonu ile ön plana çıkan oyun, sadece PC ve PlayStation kullanıcıları için piyasaya sürüldü.
Oyunun Xbox'a çıkmama nedeni Series S'in yetersiz gücü.
Geliştiricinin itirafına göre, Series S'e oyun optimize etmek zorlayıcı bir süreç.
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