Geliştiriciler Black Myth Wukong'un Xbox'a Neden Geç Geldiğini Açıkladı!

Yeni nesil konsollar her ne kadar güçlü olsalar da Series S ne yazık ki bu iki konsol seviyesinde değil. Her ne kadar Series X bu oyunu rahatça oynatabilecek seviyede olsa da Xbox 'ın farklı politikaları bulunuyor. Eğer bir oyunu Series X'e çıkarıyorsanız, aynı zamanda Series S'e de çıkarmanız gerekiyor. Bu durum da geliştiricileri bir hayli zorluyor. Daha önce de birçok geliştiricinin, Series S'e oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadığını görmüştük.