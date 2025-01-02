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Steam Yılın Oyunu Ödülleri Son Buldu: Sonuçlar Tartışmalara Yol Açtı!

Steam Yılın Oyunu Ödülleri Son Buldu: Sonuçlar Tartışmalara Yol Açtı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 12:36

Her yıl birçok kuruluş oyun ödülleri etkinliği düzenliyor. Bu etkinliklerde, başarılı oyunlar hak ettiği ödülleri almaya hak kazanıyor. Bu kuruluşlardan birisi de Steam oldu. Birçok kategoride ödül oylaması yapan Steam, gelen sonuçlar doğrultusunda ödülleri dağıttı. Bazı oyuncular ise bu ödüller hakkında tartışma başlattı.

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Black Myth Wukong, çoğu ödülün sahibi oldu.

Black Myth Wukong, çoğu ödülün sahibi oldu.

Steam tarafından düzenlenen yılın oyunu etkinliğinde, Black Myth Wukong parladı. Black Myth Wukong toplamda üç farklı ödülün sahibi oldu. Bu ödüller ise yılın oyunu, üstün zengin hikâye ve kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü.

En iyi müzik ödülü ise Red Dead Redemption'a gitti.

En iyi müzik ödülü ise Red Dead Redemption'a gitti.

Uzun bir süre konsollara özel olarak kalan Red Dead Redemption, 2024 yılında PC için çıktı. Daha önce oynama fırsatı bulamayan PC oyuncuları da doğal olarak oyuna akın etti. Farklı kategorilerde de aday olan yapım, en iyi müzik ödülünü kazandı.

Bu sonuçlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Bu sonuçlar sosyal medyada tartışma yarattı.
twitter.com

Üstün hikâye ödülüne layık görülen Black Myth Wukong, oyuncular tarafından tepkiye maruz kaldı. Oyunun iyi olduğunu fakat listede hikâye olarak daha iyi yapımlar olduğunu öne süren oyuncular, bu durumdan şikayet etti.

Red Dead Redemption da eleştirilerin odağı oldu.

Red Dead Redemption da eleştirilerin odağı oldu.
twitter.com

En iyi müzik ödülünü kazanan Red Dead Redemption da eleştirilerin odağı oldu. Bu kategorideki en güçlü rakibi Silent Hill 2 olan oyun, rakibini geçerek ödülün sahibi olmuştu. Oyuncular ise bu konuda da mutlu olmadı. Red Dead Redemption'un o kadar iyi müziklere sahip olmadığını savunan oyuncular, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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