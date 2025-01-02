Steam Yılın Oyunu Ödülleri Son Buldu: Sonuçlar Tartışmalara Yol Açtı!
Steam Yılın Oyunu Ödülleri Son Buldu: Sonuçlar Tartışmalara Yol Açtı!
Her yıl birçok kuruluş oyun ödülleri etkinliği düzenliyor. Bu etkinliklerde, başarılı oyunlar hak ettiği ödülleri almaya hak kazanıyor. Bu kuruluşlardan birisi de Steam oldu. Birçok kategoride ödül oylaması yapan Steam, gelen sonuçlar doğrultusunda ödülleri dağıttı. Bazı oyuncular ise bu ödüller hakkında tartışma başlattı.
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Black Myth Wukong, çoğu ödülün sahibi oldu.
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En iyi müzik ödülü ise Red Dead Redemption'a gitti.
Bu sonuçlar sosyal medyada tartışma yarattı.
Red Dead Redemption da eleştirilerin odağı oldu.
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