Steam Yılın Oyunu Ödülleri Son Buldu: Sonuçlar Tartışmalara Yol Açtı!

En iyi müzik ödülünü kazanan Red Dead Redemption da eleştirilerin odağı oldu. Bu kategorideki en güçlü rakibi Silent Hill 2 olan oyun, rakibini geçerek ödülün sahibi olmuştu. Oyuncular ise bu konuda da mutlu olmadı. Red Dead Redemption'un o kadar iyi müziklere sahip olmadığını savunan oyuncular, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.