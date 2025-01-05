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Hem Şarkılar Büyüdü Hem de Biz Büyüdük: 2025 Yılında 25 Yaşına Giren Şarkılar

etiket Hem Şarkılar Büyüdü Hem de Biz Büyüdük: 2025 Yılında 25 Yaşına Giren Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 15:22

Bu şarkılar 25 yaşında, hem de 2025 yılında... İşte o liste!

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1. NSYNC - Bye Bye Bye

2. Britney Spears - Oops!...I Did It Again

3. Baha Men - Who Let The Dogs Out

4. Bon Jovi - It's My Life

5. Eminem - My Name Is

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6. Backstreet Boys - Shape Of My Heart

7. Celine Dion - That's The Way It Is

8. Nickelback - How You Remind Me

9. Linkin Park - In The End

10. Outkast - Ms. Jackson

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11. U2 - Beautiful Day

12. Madonna - American Pie

13. Nelly Furtado - I'm Like A Bird

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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