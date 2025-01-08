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Horizon İçin Film Uyarlaması Yolda: Serinin Hayranlarında Soru İşaretleri Oluştu!

Horizon İçin Film Uyarlaması Yolda: Serinin Hayranlarında Soru İşaretleri Oluştu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 17:25

PlayStation'un kuvvetli markalarından olan Horizon, 30 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu başarı doğal olarak Sony'nin bu markaya daha fazla yönelmesine neden oldu. Son olarak film projesi ortaya çıkan marka, hayranlar tarafından çok olumlu karşılanmadı.

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Horizon filmi duyuruldu.

Horizon filmi duyuruldu.

CES sunumunda, Sony tarafından Horizon filmi için bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre film henüz yapım aşamasının başlarında. Filmin yapımcı koltuğunda ise Columbia Pictures yer alıyor.

Serinin hayranları, bu projeye şüpheci yaklaştı.

Serinin hayranları, bu projeye şüpheci yaklaştı.

Her ne kadar oyunlar büyük başarılara imza atsa da uyarlama filmler genelde çuvallıyor. Bu durumdan korkan hayranlar ise bu uyarlama projesine şüphe ile yaklaşıyor.

Oyun uyarlamalarına farklı bakış açıları da bulunuyor.

Oyun uyarlamalarına farklı bakış açıları da bulunuyor.

Bazı oyunculara göre oyun hikâyeleri, bir film süresine sığmayacak kadar geniş olabiliyor. Bu nedenle oyun uyarlamaları genel olarak kötü projeler olarak kalıyor.

Bu uyarlamadan umudu olan oyuncular da var.

Bu uyarlamadan umudu olan oyuncular da var.

Tabii, her ne kadar çoğu oyuncu bu uyarlamaya şüphe ile yaklaşsa da bazı oyuncuların içinde bir umut bulunuyor. Eğer Sony bu projeyi güzel bir şekilde işlerse, izlemesi keyifli bir film ile karşı karşıya kalabiliriz.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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