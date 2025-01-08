Horizon İçin Film Uyarlaması Yolda: Serinin Hayranlarında Soru İşaretleri Oluştu!
Horizon İçin Film Uyarlaması Yolda: Serinin Hayranlarında Soru İşaretleri Oluştu!
PlayStation'un kuvvetli markalarından olan Horizon, 30 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu başarı doğal olarak Sony'nin bu markaya daha fazla yönelmesine neden oldu. Son olarak film projesi ortaya çıkan marka, hayranlar tarafından çok olumlu karşılanmadı.
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Horizon filmi duyuruldu.
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Serinin hayranları, bu projeye şüpheci yaklaştı.
Oyun uyarlamalarına farklı bakış açıları da bulunuyor.
Bu uyarlamadan umudu olan oyuncular da var.
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