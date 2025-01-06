Yıllar Sonra Gelen Minecraft 2 Sürprizi: Minecraft'ın Geliştiricisi Yeni Bir Oyun Yapıyor!
Yıllar Sonra Gelen Minecraft 2 Sürprizi: Minecraft'ın Geliştiricisi Yeni Bir Oyun Yapıyor!
Minecraft, hepimizin bildiği ve uzun saatler başından kalkamadığı bir yapım. Kendine özgü yapısı ile uzun yıllar popülerliğini koruyan oyun, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Oyunu tek başına geliştiren isim Markus Persson, sosyal medya üzerinden bir duyuru paylaştı. Bu duyuruya göre geliştirici, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.
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Sosyal medya üzerinnden yeni oyunu duyurdu.
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Minecraft'ın ipleri Microsoft'un elinde.
Bu nedenle Marcus'un oyunu özgün bir isme sahip olacak.
Minecraft'ın ruhani devamı olacak.
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