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Yıllar Sonra Gelen Minecraft 2 Sürprizi: Minecraft'ın Geliştiricisi Yeni Bir Oyun Yapıyor!

Yıllar Sonra Gelen Minecraft 2 Sürprizi: Minecraft'ın Geliştiricisi Yeni Bir Oyun Yapıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 16:31

Minecraft, hepimizin bildiği ve uzun saatler başından kalkamadığı bir yapım. Kendine özgü yapısı ile uzun yıllar popülerliğini koruyan oyun, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Oyunu tek başına geliştiren isim Markus Persson, sosyal medya üzerinden bir duyuru paylaştı. Bu duyuruya göre geliştirici, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Sosyal medya üzerinnden yeni oyunu duyurdu.

Sosyal medya üzerinnden yeni oyunu duyurdu.
twitter.com

Minecraft'ın geliştiricisi Markus Persson, sosyal medya üzerinden bir gönderi yayınladı. Bu gönderide ise Minecraft 2'nin resmî duyurusunu yaptı. Tabii, bu oyun Minecraft ismi ile piyasaya sürülmeyecek.

Minecraft'ın ipleri Microsoft'un elinde.

Minecraft'ın ipleri Microsoft'un elinde.

Oyunun isminin neden Minecraft 2 olmayacağının cevabı ise Microsoft'ta saklı. Mojang, 2014 yılında tamamen Microsoft çatısı altına girmişti. Mojang'ı satın alan Microsoft, doğal olarak oyunun isim haklarına da sahip oldu.

Bu nedenle Marcus'un oyunu özgün bir isme sahip olacak.

Bu nedenle Marcus'un oyunu özgün bir isme sahip olacak.

İsim haklarını elinde bulunduran Microsoft, Marcus'un Minecraft 2 ismini kullanmasına doğal olarak izin vermeyecektir. Bu nedenle geliştirilen bu yeni oyun, farklı bir isim ile karşımıza çıkacak.

Minecraft'ın ruhani devamı olacak.

Minecraft'ın ruhani devamı olacak.

Her ne kadar isim haklarına sahip olmasa da Marcus'un isteği Minecraft'ın devam oyununu yapabilmek. Bu nedenle bu yapım hakkında 'Minecraft'ın ruhani devamı olacak' şeklinde bir açıklama yaptı. Kısaca, bu oyun Minecraft'a benzer bir yapıda olacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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