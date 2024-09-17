İlişkinizde Hangi Renk Senin Duygularını Yansıtıyor?
İlişkinizde Hangi Renk Senin Duygularını Yansıtıyor?
İlişkinizde hangi renk senin duygularını yansıtıyor?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle ilk tanıştığında ne hissettin?
4. Sevgilinle yaşadığın bir tartışmada nasıl tutum sergilersin?
5. İlişkiniz için en çok hangi konuda endişeleniyorsun?
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6. Birlikte zaman geçirirken en çok hangi aktiviteden keyif alırsınız?
7. Birlikte en çok hangi tür film veya dizi izlemeyi seversiniz?
8. Son olarak sen bu ilişki de yeteri kadar net misin?
Senin duygularını kırmızı yansıtıyor!
Senin duygularını mavi yansıtıyor!
Senin duygularını pembe yansıtıyor!
Senin duygularını yansıtan renk gri!
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