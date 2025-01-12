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TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: Bir Türk Lezzeti de O Listede!

TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: Bir Türk Lezzeti de O Listede!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 16:10

TasteAtlas, Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu. 2024 yılında hazırladığı listelerle gündemimizden düşmeyen TasteAtlas, yeni yıl öncesinde Dünya çapında 'en iyileri' seçti. En iyi yemek, en iyi restoran, en iyi hizmet...

Fakat her zaman en iyiyi seçecek değiliz. TasteAtlas bu kez 2024 yılının en düşük oylarını alan, dünyanın en kötü yemeklerini listeledi. 

TasteAtlas'ın 'en kötüler' listesinde bir de Türk yemeği yer alıyor.

TasteAtlas, gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri.

TasteAtlas, gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri.

Dünya genelinde takip edilen TasteAtlas'ın amacı, yerel mutfakları keşfetmek, yemek kültürlerini diğer ülkelere de tanıtmak. Bu bağlamda da sosyal medya hesaplarından sık sık listeler paylaşıldığını görüyoruz.

TasteAtlas, 2024 sonunda yılın en beğenilen lezzetlerini, en çok oy alan mutfaklarını paylaşmaya başladı. Az buçuk bu listeleri takip ediyorsanız Türkiye'nin "en iyiler" listesinde iyi noktalarda olduğunu da biliyorsunuzdur.

TasteAtlas, 2024 sonunda yılın en beğenilen lezzetlerini, en çok oy alan mutfaklarını paylaşmaya başladı. Az buçuk bu listeleri takip ediyorsanız Türkiye'nin "en iyiler" listesinde iyi noktalarda olduğunu da biliyorsunuzdur.

En iyi yemekler arasında 7 lezzetimiz,

En ikonik restoranlar arasında ise 5 restoranımız yer almıştı.

Fakat bu yeni liste yüzümüzü pek güldürmeyecek gibi. TasteAtlas bu kez küresel mutfakları değerlendirerek en az oyu alan yemekleri, yani dünyanın en kötü yemeklerini belirledi.

Fakat bu yeni liste yüzümüzü pek güldürmeyecek gibi. TasteAtlas bu kez küresel mutfakları değerlendirerek en az oyu alan yemekleri, yani dünyanın en kötü yemeklerini belirledi.

Listenin birincisi Finlandiya, ikincisi İspanya, üçüncüsü İsveç oldu.

100 yemeğin yer aldığı listede puanlar 1.6'dan başladı, 2.8'e kadar yükseldi.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında yer alan lezzetimiz ise kapuska! Kapuska yalnızca 2.8 oy aldı.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında yer alan lezzetimiz ise kapuska! Kapuska yalnızca 2.8 oy aldı.

Neyse ki 100 yemeğin yer aldığı bu listede, 88. sırada yer alıyoruz.

Geçtiğimiz senenin en kötü yemekleri arasına giren lezzetimiz ise karalahana çorbası olmuştu!

Geçtiğimiz senenin en kötü yemekleri arasına giren lezzetimiz ise karalahana çorbası olmuştu!

Anlaşılan o ki TasteAtlas'ın lahana ile bir alıp veremediği var :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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