TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: Bir Türk Lezzeti de O Listede!
TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: Bir Türk Lezzeti de O Listede!
TasteAtlas, Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu. 2024 yılında hazırladığı listelerle gündemimizden düşmeyen TasteAtlas, yeni yıl öncesinde Dünya çapında 'en iyileri' seçti. En iyi yemek, en iyi restoran, en iyi hizmet...
Fakat her zaman en iyiyi seçecek değiliz. TasteAtlas bu kez 2024 yılının en düşük oylarını alan, dünyanın en kötü yemeklerini listeledi.
TasteAtlas'ın 'en kötüler' listesinde bir de Türk yemeği yer alıyor.
TasteAtlas, gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri.
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TasteAtlas, 2024 sonunda yılın en beğenilen lezzetlerini, en çok oy alan mutfaklarını paylaşmaya başladı. Az buçuk bu listeleri takip ediyorsanız Türkiye'nin "en iyiler" listesinde iyi noktalarda olduğunu da biliyorsunuzdur.
Fakat bu yeni liste yüzümüzü pek güldürmeyecek gibi. TasteAtlas bu kez küresel mutfakları değerlendirerek en az oyu alan yemekleri, yani dünyanın en kötü yemeklerini belirledi.
Dünyanın en kötü yemekleri arasında yer alan lezzetimiz ise kapuska! Kapuska yalnızca 2.8 oy aldı.
Geçtiğimiz senenin en kötü yemekleri arasına giren lezzetimiz ise karalahana çorbası olmuştu!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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