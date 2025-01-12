TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: Bir Türk Lezzeti de O Listede!

TasteAtlas, Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu. 2024 yılında hazırladığı listelerle gündemimizden düşmeyen TasteAtlas, yeni yıl öncesinde Dünya çapında 'en iyileri' seçti. En iyi yemek, en iyi restoran, en iyi hizmet...

Fakat her zaman en iyiyi seçecek değiliz. TasteAtlas bu kez 2024 yılının en düşük oylarını alan, dünyanın en kötü yemeklerini listeledi.

TasteAtlas'ın 'en kötüler' listesinde bir de Türk yemeği yer alıyor.