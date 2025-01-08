Hünkarbeğendi Yemeğini Beğenen Hünkarımız Kim? İşte Meşhur Yemeğin Ardındaki Yasak Aşk Efsanesi

Türk mutfağında kırmızı etin ve patlıcanın uyumunu sevmeyen yoktur büyük bir ihtimalle. Bu uyumu en leziz bir şekilde sunan Hünkarbeğendi ise yıllardır ziyafet sofralarının vazgeçilmezi.

Öyle ki Türk mutfağının en meşhur tatlarından biri kendisi.