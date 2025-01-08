Hünkarbeğendi Yemeğini Beğenen Hünkarımız Kim? İşte Meşhur Yemeğin Ardındaki Yasak Aşk Efsanesi
Hünkarbeğendi Yemeğini Beğenen Hünkarımız Kim? İşte Meşhur Yemeğin Ardındaki Yasak Aşk Efsanesi
Dilimizdeki yemek isimleri hiç dikkatinizi çekti mi? Eğer yemeğin nasıl bir yemek olduğunu bilmiyorsanız, isminden yola çıkarak tahmin etmeniz oldukça zor! Mesela 'vezir parmağı' desek aklınızda ne canlanır? Parmak şeklinde bir köfte olabilir pekala. 'Dilber dudağı' deyince, aklınıza büyük ihtimalle tatlı gelir :)
Peki oldukça yaratıcı isimlere sahip yemekler arasında gelen 'hünkarbeğendi' hikayesini biliyor musunuz?
Hünkarbeğendi yemeğini beğenen hünkarımız kim?
Kaynak: Tarih ve Tarif
Osmanlı Saray mutfağından kopup günümüze kadar başarıyla gelen bir lezzet: Hünkarbeğendi.
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Peki "Hünkar bile beğendiyse demek ki gerçekten leziz" dediğimiz bu yemeği beğenen hünkarın kim olduğunu biliyor musunuz?
Takvimler 1867 yılını gösterdiğinde, Fransız İmparatoru Üçüncü Napoleon, Sultan Abdülaziz'i Paris'teki bir serginin açılışına davet eder.
Aradan yıllar geçtikten sonra, kader imkansız aşıklar Eugenie ve Abdülaziz'i yeniden biraraya getirir.
Eugenie ile seyahat eden Fransız aşçılar, beşamel sosu Osmanlı Mutfağına taşımışlardır. Saray Mutfağı'nın aşçıları ise beşamel sosun içine patlıcan ve et koyar. Böylece hünkarbeğeni ortaya çıkar!
Fakat başta da belirttiğimiz gibi, bu sadece bir efsane. Tarih ve Tarif kaynağında, Hünkarbeğendi'nin gerçek tarih olarak anlatılan olay ise aşaıdaki gibi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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