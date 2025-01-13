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Sevilen Partnerler Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk Yanıtladı: “Kedisi mi var, Köpeği mi?”

Sevilen Partnerler Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk Yanıtladı: “Kedisi mi var, Köpeği mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 15:13

Sandık Kokusu dizisiyle partner olarak bir araya gelen Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk, Onedio YouTube’a konuk oldu. İkili hangi ünlünün kedisi, hangi ünlünün köpeği var sorusuna yanıt verdi. 3-2 skorla galibiyet Engin Öztürk’ün oldu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz kaçta kaç yapacaksınız?

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İkili Show TV’de ekranlara gelen Sandık Kokusu dizisiyle beğenilerin odağı olmuş durumda.

İkili Show TV’de ekranlara gelen Sandık Kokusu dizisiyle beğenilerin odağı olmuş durumda.

Dostlukları, enerjileri ve uyumları harika. Onedio YouTube’da soruları yanıtlayan ikili neler yapmış gelin birlikte bakalım!

Dostlukları, enerjileri ve uyumları harika. Onedio YouTube’da soruları yanıtlayan ikili neler yapmış gelin birlikte bakalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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