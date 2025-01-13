Sevilen Partnerler Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk Yanıtladı: “Kedisi mi var, Köpeği mi?”

Sandık Kokusu dizisiyle partner olarak bir araya gelen Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk, Onedio YouTube’a konuk oldu. İkili hangi ünlünün kedisi, hangi ünlünün köpeği var sorusuna yanıt verdi. 3-2 skorla galibiyet Engin Öztürk’ün oldu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz kaçta kaç yapacaksınız?