Hayatın her yönünde mükemmeliyet peşinde koşan birisin. Her şeyin en iyisi olmasını, her adımının doğru ve anlamlı olmasını istersin. Kendini sürekli geliştirmek için çaba sarf eder, her yeni fırsatın seni daha ileriye taşıyacağına inanırsın. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak, insanları daha mutlu ve huzurlu kılmak senin en büyük arayışındır. İnsanlar için bir şeyler yapmak, hayatlarına dokunmak senin için anlam bulmanın anahtarlarındandır. Her zaman pozitif düşünmeye çalışırsın, zorluklarla karşılaştığında bile umudunu kaybetmemek için büyük çaba harcarsın. Bazen, bu pozitif bakış açın seni fazla iyimser kılabilir, gerçeklikten uzaklaşmana sebep olabilir. Ancak sen, her zaman insanların en iyi versiyonlarına ulaşmalarını bekler ve buna inanırsın. Dünyada her şeyin bir şekilde daha iyi olacağına dair bir umut taşır, bu umutla hareket edersin. Yine de, bazen bu iyimserliğin, bazı durumların ve insanların gerçekliğini göz ardı etmene yol açabilir. Çevrendeki insanların da senin ideallerini benimsemesini istersin. Bu yüzden, bazen aşırı eleştirel olabilirsin; onlar da senin gibi yüksek standartlara ulaşmalı, senin gibi düşünmeli, senin gibi hareket etmelidir. Bu tutumun seni, başkalarının düşüncelerine karşı zaman zaman sert ve sabırsız bir hale getirebilir. Ancak, bu eleştirilerin temelinde aslında bir iyilik isteği vardır: İnsanların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini ve daha adil, eşit bir dünyada yaşamalarını sağlamak istersin.