Dünyaya ve insanlara karşı derin bir şüpheyle yaklaşan birisin. Herhangi bir durumu, yeni bir fikri ya da öneriyi gözden geçirirken, hemen kabul etmezsin; bunun yerine, mantıklı bir açıklama ve somut delil ararsın. Her şeyin altında bir çıkar veya gizli bir niyet olduğunu düşünürsün. İnsanlar sana güvenmek istediklerinde, önce onların gerçek niyetlerini anlamaya çalışır, ancak bu süreçte genellikle bir mesafe koyarsın. Kolayca güvenmek, sana göre zayıflık veya dikkatsizlik gibi görünür. İnsanların söyledikleri ve yaptıkları arasındaki farkları sorgular, onların söylediklerinden çok eylemlerine odaklanırsın. Bu, seni temkinli ve dikkatli kılar, ama bazen de başkalarının iyi niyetini ya da samimiyetini göz ardı etme riski taşır. Herhangi bir yeni fikri veya durumu genellikle olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirirsin. Bu, seni hayatta her türlü riske karşı hazırlıklı kılar, çünkü her durumun potansiyel tehlikelerini düşünmeden ilerlemezsin. Ancak, bazen bu sürekli temkinli yaklaşım, yeni fırsatları ve deneyimleri kaçırmana sebep olabilir. Her şeyin 'iyi' olacağına dair bir beklentiyi kabullenmek senin için zor olabilir; her yenilik, senin gözünde bir tehlike veya belirsizlik barındırır. Bu sebeple, yeniliklere karşı dirençli olabilirsin. Ancak senin için bu, hayatta kalmanın ve başarının yolu gibi görünür: Her zaman temkinli, her zaman hazırlıklı olmak. Güven inşa etmekte zorlanırsın. İnsanlarla güçlü bağlar kurmak, seni risk almaya zorlayacak bir şey gibi gelir. Güven duygusu, zamanla ve testlerle pekişen bir şeydir ve sen bu süreci oldukça yavaş ve dikkatli şekilde yönetirsin. İnsanların sadakatini sorgular, bazen küçük bir davranış veya söz bile seni şüpheye düşürür. Güven duygusunun derinleşmesi için zaman ve çaba harcarsın, ama bu çaba, seni hayatta kalmaya odaklanmış, stratejik bir insan yapar.