Evdeki Alışkanlıklarına Göre Senin Yaşam Felsefen Ne?

Ev dediğin sadece yaşadığın yer değil alışkanlıklarının, tarzının ve hatta yaşam felsefenin bir yansıması! Kimimiz için düzen ve temizlik vazgeçilmezdir kimimiz içinse rahatlık her şeyden önce gelir.

Peki senin evdeki küçük alışkanlıkların aslında hangi yaşam tarzına işaret ediyor? Düzeniyle ünlü bir planlama dehası mısın yoksa 'dağınıklık da bir sanattır' diyen özgür ruhlardan mı? Hadi gel bu testi çözerek kendini biraz daha yakından tanı!