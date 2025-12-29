Yalnız Yaşayanlar İçin Pratik Temizlik Rehberi

“Sepet dolsun öyle atarım.” mantığıyla bir bakmışsın 3 makine birikmiş! Haftada belirli bir günü çamaşır günü ilan etmek çok daha mantıklı olur. Hem kurutması da daha kolay olur. Yıkanan çamaşırlar için bir günü de ütü için ayırırsan, çamaşır olayı senin için kabus olmaktan çıkar!