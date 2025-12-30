Başlıyoruz! Dev Yılbaşı Temizliği Rehberi

Mutfağın düzenlenmesi yılbaşı temizliğinin en önemli noktalarından biri zira yeni yıl sofralarının hazırlığı tam olarak burada yapılıyor. Dolapları boşaltıp rafları temizleyerek işe başlayın. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ayıklayın. Baharatları, kuru bakliyatları ve saklama kaplarını gruplara ayırmak da büyük bir pratiklik kazandıracak. Düzenli bir mutfakta yemek yapmak çok daha keyifli olacağından bu durumdan dolayı çok mutlu olacaksınız. Ayrıca gereksiz kalabalık ortadan kalkınca mutfağınız da olduğundan geniş görünecek.