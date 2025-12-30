Evdeki Eşyalara Göre Feng Shui Enerjini Ölçüyoruz!

Evinde öyle bir düzen var ki her şey Feng Shui'ye göre düzenlenmiş. Evdeki alanlar nefes alıyor, hiçbir şey öyle tıkış tıkış değil. Eşyaların yerleşimi de çok yerinde. Gereksiz hiçbir eşya yok desek yeridir. Işıklar ne çok ne az, tam kararında. Evinde bazı alanlarda sessiz köşeler de var, bunlar evin enerjisine katkı sağlıyor. Yani tam bir Feng Shui evine sahipsin.