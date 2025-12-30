onedio
Evdeki Eşyalara Göre Feng Shui Enerjini Ölçüyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
30.12.2025 - 10:31

Evlerdeki farklı düzenler farklı enerjiler ortaya çıkarıyor. Evdeki eşyaların düzeni ve yerleşimi evinin Feng Shui enerjisine sahip olup olmadığını gösteriyor. Senin evinde Feng Shui enerjisi ne kadar hakim bakalım mı?

1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi sıra yaşında! Yaşını da seçer misin?

3. Salondaki ışık ayarın nasıl?

4. Evinin girişi daha çok hangisine benziyor?

5. Diyelim evde kenarda bir sürü eşya birikmiş, ne yaparsın?

6. Hangi halıya evinde yer veririsin?

7. Evde neden eşyaların yerini değiştirirsin?

8. Evde hangi tür kokuları daha çok kullanıyorsun?

9. Evindeki renk tercihin nasıl peki?

Senin evin Feng Shui ile tam uyumlu!

Evinde öyle bir düzen var ki her şey Feng Shui'ye göre düzenlenmiş. Evdeki alanlar nefes alıyor, hiçbir şey öyle tıkış tıkış değil. Eşyaların yerleşimi de çok yerinde. Gereksiz hiçbir eşya yok desek yeridir. Işıklar ne çok ne az, tam kararında. Evinde bazı alanlarda sessiz köşeler de var, bunlar evin enerjisine katkı sağlıyor. Yani tam bir Feng Shui evine sahipsin.

Senin evin Feng Shui ile kısmen uyumlu!

Senin evinin kısmen dengeli bir yaklaşımı var. Tamamen Feng Shui'ye göre düzenlenmemiş ama uyan kısımlar da yok değil. Yani evindeki eşyaların hepsinde Feng Shui etkisi görülmüyor. Ama bazı alanlarda bu enerjiyi görmek mümkün. Doğal malzemeler kullanarak ve bazı parçaların yerleşimi ile Feng Shui enerjisini yakalıyorsun. Genel bir uyum var ama tam bir Feng Shui enerjisi yok.

Senin evin Feng Shui ile pek uyumlu değil.

Senin evinde pek düzen yok desek doğru olur halde. Tabii ki sen topluyorsun, düzenliyorsun ama o kadar hızlı tekrar dağılıyor ki. Bu da Feng Shui enerjisini yakalamana engel oluyor. Eşyaların yanında aydınlatma tercihin de pek uyumlu değil. Evde bazı alanlar çok kalabalıkken diğer yerler bomboş, bu dengesizlik de evinde Feng Shui enerjisine engel oluyor.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
