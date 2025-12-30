Evdeki Eşyalara Göre Feng Shui Enerjini Ölçüyoruz!
Evlerdeki farklı düzenler farklı enerjiler ortaya çıkarıyor. Evdeki eşyaların düzeni ve yerleşimi evinin Feng Shui enerjisine sahip olup olmadığını gösteriyor. Senin evinde Feng Shui enerjisi ne kadar hakim bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi sıra yaşında! Yaşını da seçer misin?
3. Salondaki ışık ayarın nasıl?
4. Evinin girişi daha çok hangisine benziyor?
5. Diyelim evde kenarda bir sürü eşya birikmiş, ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hangi halıya evinde yer veririsin?
7. Evde neden eşyaların yerini değiştirirsin?
8. Evde hangi tür kokuları daha çok kullanıyorsun?
9. Evindeki renk tercihin nasıl peki?
Senin evin Feng Shui ile tam uyumlu!
Senin evin Feng Shui ile kısmen uyumlu!
Senin evin Feng Shui ile pek uyumlu değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın