Senin Evin Neden Dağınık?
Evler bazen çok dağılıyor. Ama bu dağınıklığın nedeni her zaman aynı değil. Evlerin dağınıklık nedenleri arasında seninki hangisi peki, bakalım mı?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç lütfen!
3. Evi toplamaya başladın diyelim, sonra ne oluyor?
4. Evini dağınık gördüğünde ne düşünüyorsun?
5. En ideal ev düzeni sence nasıl olmalı?
6. Olmaması gereken bir eşya odanın ortasında duruyor. Neden kaldırmıyorsun peki?
7. Evde en çok neresi dağılıyor?
8. Evde bir düzen kurabildin diyelim, bu düzen ne kadar süre devam eder?
Senin evinin dağınık olma sebebi zihninin çok meşgul olması!
Senin evinin dağınık olma sebebi yaratıcı yanın!
Senin evinin dağınık olma sebebi sürekli her şeyi ertelemen!
Senin evinin dağınık olma sebebi duygusal olarak biriktirdiklerin!
