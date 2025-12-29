Senin Evin Neden Dağınık?

Senin içinde biriken çok şey var. Bu birikmişlikler de senin evini toplamana engel oluyor. Duygusal olarak zor bir dönem geçiriyorsun. Bu da tabii ki evi toplama motivasyonunu yerle bir ediyor. Moralin her düştüğünde evdeki düzeni ikinci plana atıyorsun. Sen daha iyi hissedene kadar da ev toparlanamıyor tabii. Duygu durumundaki iniş çıkışlar olduğu sürece senin dağınıklığın devam edecek yani!