Senin Evin Neden Dağınık?

Meryem Hazal Çamurcu
29.12.2025 - 10:31

Evler bazen çok dağılıyor. Ama bu dağınıklığın nedeni her zaman aynı değil. Evlerin dağınıklık nedenleri arasında seninki hangisi peki, bakalım mı?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç lütfen!

3. Evi toplamaya başladın diyelim, sonra ne oluyor?

4. Evini dağınık gördüğünde ne düşünüyorsun?

5. En ideal ev düzeni sence nasıl olmalı?

6. Olmaması gereken bir eşya odanın ortasında duruyor. Neden kaldırmıyorsun peki?

7. Evde en çok neresi dağılıyor?

8. Evde bir düzen kurabildin diyelim, bu düzen ne kadar süre devam eder?

Senin evinin dağınık olma sebebi zihninin çok meşgul olması!

Senin zihnin sürekli çok meşgul. Sorumlulukların, yapman gerekenler derken gözün evi pek görmüyor. Gün içinde biriken işler, dersler senin evini düzene sokmana engel oluyor. Etrafa saçtığın eşyalar aslında senin zihninin dışa vurmuş hali. Evi toplamak için motivasyon da bulamıyorsun. Toplamaya başlasan bile bir süre sonra dikkatin dağılıyor ve bırakıyorsun. Yani zihnini boşaltmadan o evi toplaman zor gibi duruyor!

Senin evinin dağınık olma sebebi yaratıcı yanın!

Senin evin dağınık çünkü zihnin durağan hiçbir şeye katlanamıyor. Senin yaratıcı yanın evinin düzenli olmasına engel oluyor yani. Bu sana özel kaos aslında senin yaratıcı yanını besleyen şey. O yüzden sen evini toplamaya da pek yanaşmıyorsun. Bu dağınıklık senin düzenin çünkü. Senin dağınıklığın tembellikten değil, yaratıcılıktan geliyor!

Senin evinin dağınık olma sebebi sürekli her şeyi ertelemen!

Senin erteleme huyun evinin dağınık olma nedeni. Sen her şeyi erteliyorsun, ertelediğin şeyler büyüyor ve büyüdükçe toplamak imkansız hale geliyor. Küçük dağınıklığı önemsemiyor ve erteliyorsun. Sonunda bir bakıyorsun o minik dağınıklık devasa bir pisliğe dönüşmüş. Sen bu erteleme alışkanlığından vazgeçmedikçe de senin evinin dağınıklığı bitmeyecek gibi!

Senin evinin dağınık olma sebebi duygusal olarak biriktirdiklerin!

Senin içinde biriken çok şey var. Bu birikmişlikler de senin evini toplamana engel oluyor. Duygusal olarak zor bir dönem geçiriyorsun. Bu da tabii ki evi toplama motivasyonunu yerle bir ediyor. Moralin her düştüğünde evdeki düzeni ikinci plana atıyorsun. Sen daha iyi hissedene kadar da ev toparlanamıyor tabii. Duygu durumundaki iniş çıkışlar olduğu sürece senin dağınıklığın devam edecek yani!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
