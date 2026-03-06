onedio
Ben Leman'ın Dijital Platformda Yayınlanmamasına Seyirciden Tepkiler

06.03.2026 - 16:23

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle final yapmıştı. Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası ortalığı karıştırırken dizinin yönetmeni Semih Bağcı'dan açıklama geldi. Semih Bağcı, Ben Leman'ın dijital platform için tekrardan çekilmeyeceğini açıklarken seyirciden yorum gecikmedi.

Düşük reytingler nedeniyle final yapan diziler arasında Ben Leman da yerini almıştı.

Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Özgür Çevik'in başrollerde yer aldığı Ben Leman, sadık seyirci kitlesi tarafından çok sevilmesine rağmen aldığı düşük reytingler nedeniyle final yapmıştı. Ben Leman'ın Disney Plus için tekrar çekileceğine dair aylardır sosyal medyada iddialar dolaşırken dizinin yönetmeni Semih Bağcı, üzücü haberi bugün verdi.

Semih Bağcı, Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanmayacağını açıklarken aylardır bu konuda olumlu haber bekleyen seyirciden yorum yağdı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
