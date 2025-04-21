Fenerbahçe'de Sadettin Saran Sosyal Medyadan Gelen "Aday Ol" Yorumuna Olumlu Cevap Verdi
Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark beş puan ve ligin son bölümüne yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın 'Şampiyonluk şansımız çok zor' açıklamasını tüm Fenerbahçeliler kabul ediyor.
Böyle bir ortamda daha önce de adı adaylıkla anılan Sadettin Saran'a da bir grup taraftardan adaylık çağrısı geldi.
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Sadettin Saran yıllardır Fenerbahçelilerin beklediği bir isim.
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Kayserispor beraberliğinin ardından "aday ol" yorumları geldi.
Instagram'dan gelen bir yoruma Saran, aday olacağını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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