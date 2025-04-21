Fenerbahçe'de Sadettin Saran Sosyal Medyadan Gelen "Aday Ol" Yorumuna Olumlu Cevap Verdi

Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark beş puan ve ligin son bölümüne yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın 'Şampiyonluk şansımız çok zor' açıklamasını tüm Fenerbahçeliler kabul ediyor.

Böyle bir ortamda daha önce de adı adaylıkla anılan Sadettin Saran'a da bir grup taraftardan adaylık çağrısı geldi.