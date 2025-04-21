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Fenerbahçe'de Sadettin Saran Sosyal Medyadan Gelen "Aday Ol" Yorumuna Olumlu Cevap Verdi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran Sosyal Medyadan Gelen "Aday Ol" Yorumuna Olumlu Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 10:28

Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark beş puan ve ligin son bölümüne yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın 'Şampiyonluk şansımız çok zor' açıklamasını tüm Fenerbahçeliler kabul ediyor. 

Böyle bir ortamda daha önce de adı adaylıkla anılan Sadettin Saran'a da bir grup taraftardan adaylık çağrısı geldi.

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Sadettin Saran yıllardır Fenerbahçelilerin beklediği bir isim.

Sadettin Saran yıllardır Fenerbahçelilerin beklediği bir isim.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan yapan Saran, daha sonra Yıldırım'la yollarını ayırmış ve muhalefet saflarına geçmişti. Geçtiğimiz kongrede adaylık açıklayan ancak Koç lehine çekilen Saran'a çağrılar devam ediyor.

Kayserispor beraberliğinin ardından "aday ol" yorumları geldi.

Kayserispor beraberliğinin ardından "aday ol" yorumları geldi.

Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kalarak önemli bir avantajı kaybetti. Hem statta hem de sosyal medyada taraftarların Ali Koç yönetimine tepkisi var. İstifa çağrıları yükselirken zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor.

Instagram'dan gelen bir yoruma Saran, aday olacağını açıkladı.

Instagram'dan gelen bir yoruma Saran, aday olacağını açıkladı.

Instagram'da 'volkankoc' isimli bir kullanıcının 'Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey' yorumuna Saran, aday olacağını açıklayarak yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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